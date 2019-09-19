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社會 社會焦點 保障人權

月薪8萬科技男「偷彩券抽中40吋電視」　領獎後快閃...指紋卻露餡

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▲（圖／記者陳凱力攝）

▲林男假扮志工偷走350張園遊券和110張摸彩券，竟還被抽中價值1萬餘元的40吋電視。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新北一名林姓男子2017年底在新竹縣耶誕點燈活動上假扮志工偷走350張園遊券和110張摸彩券，他除了大方白吃白喝，竟還被抽中價值1萬餘元的40吋電視。林男大搖大擺上台領獎、合影，隨即未留個資快閃離開，但警方仍依合影照片及摸彩券上的指紋循線追查，最後將林男移送法辦。林男自知難逃，試圖以捐款方式補救，新竹地院最後仍依依竊盜罪判刑5個月，易科罰金15萬。

頭戴鴨舌帽、身穿黑色上衣的林姓男子，2017年12月9日在新竹縣耶誕點燈活動上佯裝志工，他在現場幫忙掃地、搬東西，暗地卻鎖定特定攤位，趁沒人注意時偷走大量園遊券和摸彩券，由於彩券太多，林男還分批行竊，共得手350張園遊券和110張摸彩券。

▲（圖／記者陳凱力攝）

林男拿著整疊園遊券到各攤位大肆採購，白吃白喝白拿，兩度將30張以上的摸彩券投入抽獎箱，由於張數過多，一度引起志工質疑，但林男推說是自己消費換來的。晚間主辦單位抽出特二獎40吋液間電視時，林男竟走狗屎運被抽中，他完全不顧被抓包的風險，欣喜若狂衝上台領獎，並與抽獎人合影，隨即未留個資快閃離開。

林男雖在簽寫不同名字供摸彩，但警方仍依摸彩聯查驗指紋，在3月間終於追查到有竊盜及妨礙自由等前科的林男，由於一直找不到林男，直到8月底才成功約談林男才到案。

林男否認偷竊，他辯稱花了7000多元買園遊券，加上現場有一名媽媽送他，合法取得園遊券和摸彩券，並正當領獎，更堅稱不明白摸彩聯上怎會有他的指紋，而抽中的電視早已變賣。

雖林男矢口否認犯案，但證人指證歷歷，法官認定林男犯竊盜罪。法官審酌，被告素行不佳，正值青壯，不思以正當方式賺錢，貪圖一己私利，佯裝工作人員，取得工作人員信任，伺機竊取大量園遊券及摸彩券，還持偷來的彩券上台領取摸彩獎品，完全不怕遭人識破發覺，行徑惡劣，惡性不輕，雖事後以捐款賠償主辦單位損失，但仍不認錯，因此依竊盜罪判刑5個月。

另詐欺取財部份，因林男是以贓物兌現獎品，不處罰兌現後的行為，且也沒有其他證據證明林男對主辦單任使用詐術，因此詐欺取財部份無罪。

據了解，林男任職於北部某家科技公司，月薪更有8萬之高，如今卻因偷園遊券、摸彩券及貪圖1萬餘元的電視遭判刑，雖事後緊急捐給主辦單位5萬8千元企圖息事寧人，但仍為時已晚。

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