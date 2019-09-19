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北市砸6千萬「做28盞智慧路燈」　議員轟：掛上「智慧」就來要錢

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▲▼一般路燈就有交通號誌，議員質疑市府花錢做原本就有的事。（圖／記者楊亞璇攝）

▲一般路燈就有交通號誌，議員質疑市府花錢做原本就有的事。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府推動智慧化路燈，以6569萬預算規劃在信義計畫區、內科園區試辦加裝2243盞智慧路燈，北市議會工務委員會19日討論此案，議員得知僅有28支路燈有智慧功能，其餘路燈只是加裝控制器，怒批根本是「做半套」，掛上「智慧」就來要錢。

公園處表示，今年目標在信義計畫區、內科園區加裝2243盞示範路燈，智慧照明部分已在8月20日開工，不過車流偵測部分因為「共桿」設計調整，目前還沒開工，設計完成檢視成果後列後續預算。此外，車流偵測器、警察局檢視器、環保局的空氣品質偵測器等，皆提供燈桿作為載體使用。

北市議員王閔生反問，綜合現在既有的功能就叫做智慧？花這麼多錢做這些已經本來在做的事，有多智慧？工務局長林志峯強調，未來工務局路燈是一個載體，提供給蒐集智慧資訊的單位，可以附掛在路燈上，由於現在附掛的方式比較土法煉鋼，導致路燈旁掛一大堆東西，盼以後附掛比較有整體性；至於要利用載體取得什麼資料，包括交通、環保、治安方面等，交由資訊局規劃。

公園處表示，將來2243盞智慧照明路燈加裝控制器，其中有27支跟警察局監視器與車流偵測「共桿」，1支僅有監視器，總共花費2900萬，平均一盞1萬1千元左右，費用包括架設線路、安裝後台部分，至於加裝控制器的功能，公園處指出，若路燈故障可以回送資訊至後台，再去修復路燈。

▲▼一般路燈就有交通號誌，議員質疑市府花錢做原本就有的事。（圖／記者楊亞璇攝）

北市議員簡舒培批評，裝控制器若只有回送功能，那巡路人員本來就可以去做，「你們只做半套叫做沒智慧，花了很多的錢，又沒有達到智慧」。王閔生則砲轟，編列6千多萬試辦2個區域，其中28支才有真的智慧，2千多盞只是換了控制器，簡直莫名其妙，掛上智慧就來要錢。

林志峯會後補充，工務局是基礎建設的單位，因路燈密度高，適合作為蒐集大數據的載體，現在的附掛方式凌亂，沒有整合性，未來替換路燈燈桿時，可以逐步汰換，而目前蒐集各局處需求後，先將28支路燈換成新桿。

至於其餘路燈加裝追蹤器僅有回報路燈故障功能，遭到議員質疑。林認為，是公園處自身有需求，也是試辦的內容，當然靠人沒問題，但是科技在進步，人口也在老化，自動傳輸一定是未來趨勢。

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