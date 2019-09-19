男友是「換性伴侶狂粉」！她臉書找真愛　狂跟陌生人上床…卻被割到臉裂開

▲克莉絲蒂被佩登襲擊後，臉上留下了長長的一條疤。（圖／翻攝自Facebook／Mario Payden、Christy Lynn Skidmore）

記者黃心瑀／綜合報導

美國南卡羅萊納州（South Carolina）一名45歲的媽媽克莉絲蒂（Christy）2016年時，透過臉書認識33歲的前男友佩登（Payden），兩人在網路上聊天3個月後，決定見面約會，但她卻沒想到佩登是一名「交換伴侶痴狂者」，認識她只為了更好找其他夫妻一起上床；最後她終於受不了這種生活了，就在她提出要分手的要求之後，原本紳士的男友卻突然變得像陌生人一樣，拿著不知名的東西，一把將她的臉劃開。

根據《太陽報》報導，克莉絲蒂在2016年的7月，透過臉書認識了跟她有共同朋友的汽車推銷員佩登，不過因為兩人生活在不同的地方、相差12歲的年紀，並且抱持著懷疑陌生人的心態，她一直拒絕佩登約會的邀請；但最後，她在該年10月時，被佩登的堅持不懈打動，並同意出門約會。

兩人的第一次約會看了電影、吃了晚餐，一切都讓克莉絲蒂感覺很美好。克莉絲蒂說，不久後佩登就在一個名為SLS.com的網站上，登入兩人的個人檔案，並開始透過網站經常找尋其他夫妻檔做愛；爾後的5個月裡，她都順從著男友的做法，但大多數的時間她都在哭。

事情一直到克莉絲蒂察覺自己椎間盤突出，要求佩登送她到醫院時爆發。2018年5月2日時，克莉絲蒂到醫院看病，但卻遭到佩登嘲笑，這時她才意識到這個男人根本不關心她，於是在回程的路上提出分手的要求，在她的記憶最後，只知道身旁的人完全變了一個模樣，她的頭伴隨著疼痛撞上方向盤後失去了意識。

報導中指出，克莉絲蒂被送到醫院檢查後被發現，臉部有嚴重的割傷、腦部有嚴重腦震盪和創傷、右眼的眼角膜遭到割開、眼眶骨折，左臉還有一大塊腫塊；她臉上一共被縫了122針，右邊臉頰留下了一條長達14公分的疤痕，一直到現在她仍然不知道佩登到底拿甚麼東西傷害她。2018年11月，佩登因為傷害罪被輕判入獄21個月，服刑146天，但對克莉絲蒂來說這樣的處罰遠比她受到的傷害還輕微，但她最後選擇接受了，因為她想要這個人從此遠離她的生活。

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