丟丟銅音樂節「青」旅行地圖　買菜也能遇見美國爵士樂團

▲▼2019丟丟銅蘭城國際音樂節，國際團隊來宜蘭Store Stay。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

邁向5週年的2019丟丟銅蘭城國際音樂節，將於10月16至20日登場，音樂節與青年創業結合，讓12國外團隊在宜蘭獻上國際級音樂饗宴並Store Stay，與宜蘭在地商家表演交流，以激化出不同的創意和火花，讓丟丟銅的樂音在展演場外持續悠揚。

請繼續往下閱讀...

2019丟丟銅蘭城國際音樂節藝術總監李建興表示：「青」旅行地圖這樣的概念，是2019年一個重要創舉，讓國際藝術文化的能量，和青創產業的活力相乘，激發出無限可能的創意能量。

當與宜蘭市創新育成中心在討論之初，即發現其超乎想像的趣味性，國際團隊在傳統市場演出、在釣蝦場和觀眾互動、在中藥行體驗傳統藥材、到漁港體驗魚市場或在咖啡館和市民閒話家常、在買菜時遇見美國爵士樂團、在商家碰到蒙古長調、去攀岩館碰到西班牙樂團，這些都是驚奇，希望以一連串的驚奇串成對宜蘭的新印象。

市長江聰淵表示，希望宜蘭青旅行地圖可以給宜蘭市民一個不一樣的旅行心情和經驗。

另外邀請更多來自不同國度的表演團隊參與盛會，包括波蘭、俄羅斯、墨西哥、日本、菲律賓、香港、蒙古國、泰國、西班牙、印尼、美國等國，與台灣的表演團隊連袂演出，讓市民有機會在宜蘭悠活的旅行中遇見來自世界各地的表演藝術家，在宜蘭舊城地圖裡，尋訪充滿活力創意的青創小店，並在最有溫度的青創小店中，留下最美的宜蘭印象，也為宜蘭的文化活動留下難忘的歷史新頁。

在宜蘭舊城遇見來自世界各地的表演藝術家，是個新奇的體驗，丟丟銅蘭城國際音樂節邀請您來宜蘭旅行，在有溫度的青創小店鋪子裏遇見外國藝術家留下最美的宜蘭印象。

►偷偷分享少女秘密！