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9登山客「死狀怪異」埋雪！俄60年未解謎團　「雪人」出沒...擠壓胸部成兇手

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記者黃心瑀／綜合報導

西元1959年2月2日時，蘇聯境內的北烏拉山脈發生9名登山客神秘的死亡事件，又被稱為「佳特洛夫事件（Dyatlov Pass incident）」；當時有調查指出，這些登山客受到「強大未知力量」的攻擊而身亡，不過事隔60年，現在卻有知名醫生聲稱，其中兩名死者身上的傷痕可能來自大型生物，而這個生物極有可能就是被謠傳住在北烏拉山附近的「神秘雪人」。

根據《每日星報（Daily Star）》報導，佳特洛夫事件發生至今，一直是俄羅斯歷史上最令人費解的謎團之一，當年由大學生特加洛夫（Igor Dyatlov）擔任領隊，帶著8名登山好手以烏拉爾山東坡的Kholat Syakh為目的上山，目的是為了獲得3級登山證書，該證書為蘇聯時期頒發的最高難度登山證書；但幾個人卻在上了山的隔天失去了音訊，當局立即派人前往搜救。

當這些登山客被找到時，都已不幸罹難，但死狀跟所在位置十分詭異和令人匪夷所思，有人的頭骨骨折、胸部受到挫傷，當時21歲的柳德米拉（Lyudmila Dubinina）和38歲的謝門（Semen Zolotarev）舌頭跟眼睛更是莫名失蹤，其他人則是在只有穿上襪子跟內衣逃離帳篷後，因為體溫過低而死亡。

俄羅斯最大的報社共青團真理報（Kommsomolskaya Pravda）報導，一名未透露姓名的「著名醫生」近日表示，柳德米拉和謝門兩人被發現時肋骨有骨折的跡象，這應該是「被一些大型生物擠壓胸部的結果」；在害怕被大家看輕並嘲笑的情況下，這名醫生選擇以未公開身分的方式，將調查結果公布，不過相關單位並未出面證實該種說法。

報導中指出，在調查日誌裡寫著「近日科學界對『雪人（yeti）』」的存在進行了熱烈的討論。根據最新數據，雪人被認為居住在靠近俄國山區Gora Otorten附近的北烏拉爾山脈。」自從佳特洛夫事件發生以來，各界對於這群人的死因提出各種理論，有人覺得這場悲劇只是一般的雪崩等自然災害所造成，有些人則認為有可能是因為外星人的神秘力量、雪人，又或者是蘇聯秘密導彈系統、超自然現象等原因有關連。

 
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