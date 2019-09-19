優化雙層巴士提高視野　台南暖冬好遊賞

▲台南市交通局積極優化雙層巴士，提高視野讓遊客閱覽台南深度文化。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



府城雙層巴士屬觀光特性的大眾運輸工具，平假日高離峰運量有明顯的差異，為達永續經營的目標，台南市交通局正與業者研議路線活化方案，並持續與異業結盟推出各項多元遊程，吸引遊客搭乘。

交通局同時研議離峰時段的預約包車、拼團模式營運方案，提供遊客全新旅遊服務，交通局建議，遊客利用暖冬遊的時機來到府城，可以搭乘雙層巴士以不同的高度視野，重新閱覽府城的文化深度。



交通局局長王銘德表示，府城雙層巴士上路營運至今，市府、業者與各觀光交通產業異業結盟，除與轄內飯店旅宿業者合作推行各類住宿套票，以提高來訪遊客留宿意願，並與台灣高鐵、運河遊船等推出高鐵假期、台南好玩卡套票提供多元遊程，亦跟府城伴手禮、飲品小吃等店家合作提供折扣優惠等促銷方案，雙層巴士也是提供暖冬遊府城遊客新感受的最佳交通工具。



交通局表示，依據統計資料顯示，府城雙層巴士路線自2018年2月10日起至2019年8月31日止，總計有45889人次搭乘，平均每日約50.8人次搭乘，假日每日已達約145.3人次，雙層巴士路線為提供遊客觀光旅運服務，故平假日運量差異較幹線與市區公車路線更為顯著，平日運量的提升亦是未來改善重點。



交通局局長王銘德指出，雙層巴士路線屬觀光特性路線，具平假日高離峰顯著差異特性，交通局與客運業者已針對前述問題持續研商對策，並將於10月起進行雙層巴士路線優化，將針對平日班次由現行定班定線調整為包團、拼團式營運模式，業者並規劃與與實境遊戲業者合作，提供更有趣的行程內容吸引遊客搭乘，公運處亦持續與業者滾動檢討路線營運調整成效，以提供遊客到訪府城不同的交通觀光體驗。