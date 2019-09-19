申報進口義大利麵肉醬「怪怪的」　航警開罐挖出「350萬古柯鹼」

記者楊熾興／桃園報導

丁姓等5名男子企圖以快遞貨物內罐頭夾藏第一級毒品古柯鹼闖關，經航警局安全檢查大隊與財政部關務署臺北關發現，由專案小組分別在在新北市板橋區、林口區一帶循線逮捕丁等5嫌到案，查獲古柯鹼共計1袋(毛重441公克，市價約350萬元)、第二級毒品大麻1包(毛重4公克)、夾藏案內毒品罐頭及外包裝箱、贓款新臺幣225萬元、手機7支、筆記型電腦1台等證物。全案於偵訊後依違反毒品危害防制條例移請臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲專案小組自番茄醬罐頭內取出古柯鹼。（圖／航警局提供）

航警局表示，安全檢查大隊與財政部關務署臺北關於9日在桃園機場遠雄快遞貨物中心共同執行儀檢時，發現1箱快遞貨物以「個人物品」名義申報進口之貨物可疑，經開箱查驗「紅肉醬」罐頭內夾藏疑似第一級毒品古柯鹼1袋(毛重441公克)，經送請交通部民用航空局航空醫務中心檢驗確認為第一級毒品古柯鹼(屬於興奮劑，在國外盛行)。

▲丁姓等5名男子企圖以快遞貨物內罐頭夾藏第一級毒品古柯鹼闖關。（圖／航警局提供）

經報請臺灣桃園地方檢察署蔡孟利檢察官指揮偵辦，並積極清查過濾相關資料，專案小組派員分別於9月10日、11日在新北市板橋區、林口區一帶循線逮捕丁等5嫌到案。全案於偵訊後依違反毒品危害防制條例移請臺灣桃園地方檢察署偵辦，專案小組並將持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯。

▲查獲毒品罐頭及外包裝箱、贓款新臺幣225萬元、手機7支、筆記型電腦1台等證物。（圖／航警局提供）