先探／任天堂搶攻健身遊戲市場

任天堂每推出新產品或新遊戲，討論度總是居高不下，記憶體大廠旺宏以及感測元件的原相，直接受惠。

【文／劉瓊雯】

日本任天堂自從二○一七年首度推出Switch遊戲機以來，除了帶來一機難求的搶購熱潮之外，超級馬力歐、精靈寶可夢、薩爾達傳說以及明星大亂鬥等多款遊戲都深受玩家好評。

任天堂不斷推出新品

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在近期，任天堂可說是動作頻頻，在八月三十日正式上市的改良版Nintendo Switch新機的同時，小型簡化設計機種Nintendo Switch Lite也在同日開放預購，九月二十日開賣；日前，任天堂發表了基於任天堂Switch遊戲機的新一代健身體感遊戲平台RingFit Adventure（健身環大冒險），以及包括健身環RingCon及腿部固定帶LegBand等周邊體感平台設備，只要搭配Switch主機遙控器JoyCon就可進入健身冒險體感遊戲中，預計十月十八日在Nintendo Switch獨家販售，全力搶攻健身遊戲市場的龐大商機，業界更預期將成為年底聖誕節旺季至農曆春節的熱賣商品之一，可能會再上演供不應求的缺貨情況。

只要任天堂發表新產品或遊戲，討論度都居高不下，相對地，也會為台灣任天堂相關供應鏈加溫，包括ＰＣＢ的廣宇、記憶體（ROM）及NOR Flash供應商旺宏、音效晶片的瑞昱、分別供應ＵＳＢ控制器晶片與USB-PD晶片的威盛與偉詮電、感測晶片的原相以及開關晶片的立積等廠商，皆可望受惠。（全文未完）

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