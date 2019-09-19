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先探／Q4選股密碼

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（圖／先探投資週刊 提供）

全球降息潮依然洶湧，股市資金面沒有悲觀的理由！沙烏地煉油廠日前被炸，油價上漲，不過美國馬上放出消息將釋出戰備儲油，由於台股也已來到近期的相對高檔區，預計後市指數再大幅拉升的空間不會太大，一萬一千點壓力還是存在，季線則有大支撐，整體盤勢仍是個股及各族群輪動表現居多。

【文／方亞申】

近期兩個最重要市場觀察點就是降息潮以及油價大漲。前者就是聯準會本周開會，先前主席鮑威爾重申，將盡一切努力維持美國經濟成長，加上最新就業報告令人失望，聯準會宣布降息已大勢底定。市場觀察當然是會後說法，以預測今年還會再降幾次息。聯準會已在七月三十一日宣布降息一碼，此為二○○八年金融危機以來首次降息。在此之前上周歐洲央行調降存款利率來到負○．五％的歷史新低，這是自一六年三月以來首度降息。另一方面，從十一月一日起重啟ＱＥ恢復購債，每月收購二百億歐元歐元區債券。最重要是聲明表示，只要有其必要，新的ＱＥ計畫會持續下去，市場甚至預期十年內不必預期歐央會升息。而新興市場部分，近期中國全面調降存款準備率兩碼、定向降準四碼，共釋放九千億人民幣；越南央行除了調降再融資利率一碼；預期諸如巴西、印尼等將進一步進息。也就是說，全球降息潮依然持續中，全球負利率資金超過十八兆美元，對於風險性資產有利。

降息與油價大漲

請繼續往下閱讀...

日前傳出在沙烏地阿拉伯石油設施遭受無人機攻擊、擾亂全球原油供應後，攻擊對象是沙國最大煉油廠，這起攻擊讓沙國隨後宣布關閉該國近半數石油設施，影響每日約一半的原油生產，粗估沙國每日將減產五七○萬桶原油，相當於全球每日原油供應量減少約五％。國際油價包括北海布蘭特及美國西德州原油十六日果然大漲超過一成，不過美國總統川普隨即授權釋出戰備儲油，美國的戰略石油儲備有六．四五億桶，相當於兩個月產量。

市場資金多，油價產銷有問題，資金馬上湧向油價，而不管美國釋出戰備儲油如何，至少油價短時間內以美國西德州原油來說，五五美元以下轉為支撐。而全球能源股包括歐洲、美國以及亞洲的韓國、中國、日本、台灣都大漲，間接也成為穩住股市的另一隻腳，短時間能源股不容易跌。以美國標普指數而言，能源股約占三分之一權重，儘管電子股漲多拉回，但有能源股轉強，季線將成為堅強支撐。

川普之所以對油價反應快速，主要是接近年底購物旺季，若是油價漲太多壓抑消費，那麼對股市不利，抵消了延後制裁中國提高關稅時間以及聯準會降息功用。川普對股市重視程度可能是美國總統史上之最，現階段有全球降息潮支撐股市，在即將步入總統大選只剩約一年，支撐股市自然是無所不用其極。

大致上只要標普維持在季線二九五○點、道瓊二六六○○點、Nasdaq八○○○點、費半一千五百點之上就屬強勢。當然蘋果新機發表後一如以往被調降評等，股價又跌破一兆美元總市值，高盛甚至將目標價降至一六五美元，但蘋果走勢依然重要。

近日美中貿易戰持續傳出利多消息，美國農業部證實，中國民間進口商購買了二○．四萬噸美國大豆，這項交易也被視為是中美新一輪貿易談判前的重要舉措之一，以緩和當前貿易戰僵局。上周美國宣布原本兩千五百億美元輸美產品關稅從十月一日調升至三○％，時間延後至十五日，並表示還可以再談；中國馬上善意反映。其實現階段中國內外壓力重，最新公布的八月工業增加值年增四．四％，創十七年半低點；油價漲、進口成本提高加上豬肉價格年漲近五成，其他肉品都跟著大漲，使得ＣＰＩ指數大漲二．八％，股市將接受考驗，為今之計只有配合大力興建５Ｇ建設，令科技股持續上漲，上證指數可能在二九五○點上下整理。

美國道瓊及標普今年以來累計漲幅為十七～二○％、Nasdaq為二二．八％、費半指數甚至有超過三八％漲幅；中國深圳及上證各漲三三％及二一％，表現都很好；就連歐洲兩大火車頭德國及法國也各漲十八％及十九％，顯示全球工業國家股市在低利率下的確受到資金青睞，當然火車頭是美國，在美國川普重視股市以及大選只剩一年下，資金持續寬鬆也將有利股市。

這次油價大漲正是測試股市對資金吸引力是否下降。而台股原本以電子股為主攻，如今最弱勢的台塑四寶同時大漲築成底部，加上資金返台屬意大型股，台積電將在十九日除息二元，股價一路走高，由於美中貿易戰趨於和緩以及市場利率續降，外資八月賣超台股一二二○億元後，九月份以來累計已買超台股超過六百億元。上周資金匯入超過十億美元，台幣跟著強升來到三一附近，為近一個半月新高；匯銀主管估計，台幣匯率將重返「三○」字頭。而外資積極買進，期貨多單也超過五萬口，台股可望挑戰「萬一」大關，類股方面，觀察往年秋節後表現較亮眼者，可留意電子股的半導體、ＰＣＢ，及傳產的塑化、食品與水泥，加上走勢相當穩健的金融股等。當然殖利率是龐大資金返台最重視因素所在。

外資青睞台股殖利率

二○一八年台股現金股息高達一．四一兆元，今年更在台積電採取季季配政策下，帶動上市櫃公司發出約一．四八兆元的股息，再創新高，其中約八成的股息已發放出去。台股九月份將配發超過三千二百億元的股息資金活水。若股市季季配或是半年配發股息公司能夠增加，就意味公司賺錢多、現金流充沛，在目前國際降息潮中更將凸顯台股價值。從十九日除息的台積電，外資並未有棄息賣壓，反而持續加碼，主因台積電八月營收繳出創下歷史新高，有利於快速填息。在高殖利率概念股中，可以緊盯今年七八家率先宣布季季配或半年配的公司。

外資認為美中貿易戰持續干擾亞股，不過統計顯示，亞洲企業獲利下修逐步落底，下半年到明年將走復甦波，明年亞洲企業獲利將雙位數反彈。台股中，最早以高盛為指標，領先看好台股不再破底而升評到「中立」；其後摩根士丹利也上修台股到「中立」；日前大和更進一步上修台股目標，預估第三、四季以萬點為底、高點上探一一二○○點。當然短線若以五月三日高點一一○九七點以及七月二十三日高點一○九四四點連結下降壓力現在一○九三○點附近，且日ＫＤ值雙雙來到九○上下超買區，基期較高，有可能拉回測試十日線及二○日線。追高也有拉回風險。未來將以選股為主。（全文未完）

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（圖／先探投資週刊 提供）

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