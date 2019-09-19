16歲少年當街慘被圍毆刺死　50人冷血圍觀只顧拍影片上傳

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州長島一名16歲少年在眾目睽睽之下慘遭刺死，令人痛心的是，當時現場雖然有50至70多人圍觀，慘案發生時卻無人出面，只顧拿出手機拍攝影片，並把內容上傳至Snapchat等社群媒體，冷血態度令警方也忍不住譴責，「那些孩子只是站在那裡，他們錄下了他的死亡，而不是幫助他」。

納蘇縣(Nassau County)警方表示，死者莫里斯(Khaseen Morris)是當地Oceanside High School的高年級生，16日下午3時30分左右在學校附近一間脫衣舞商場前，突然遭到6、7名青少年攻擊刺傷。從現場影片可看到，當時街上約有50名以上青少年在旁圍觀，但卻沒有人出手幫助被打到渾身是血的莫里斯。

莫里斯送醫後，於16日晚上因傷勢過重不幸身亡，下個月才要滿17歲而已。對於圍觀青少年的冷血行為。警官菲茲派翠克(Stephen Fitzpatrick)表示，事件起因可能死者與前男友為了一名少女爭風吃醋有關，目前仍在追查涉案青少年身分，「這種事情需要停止了，當你站在那裡時，你的朋友正在死去，會發生這種事太令人吃驚了」。

▼少年當街慘被刺殺身亡。（圖／示意圖，非新聞當事人／視覺中國）

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