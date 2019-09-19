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味全新品開發競賽祭出30萬獎金　董座陳宏裕：四年培育逾300名潛力新星

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▲味全公司今（19）日舉行學生新品開發競賽，5組決選入圍學生登上舞台發表產品，爭取獎金30萬元。圖為味全公司董事長陳宏裕。（圖／記者林淑慧攝）

▲味全公司今（19）日舉行學生新品開發競賽，5組決選入圍學生登上舞台發表產品，爭取獎金30萬元。圖為味全公司董事長陳宏裕。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

食品市場推陳出新，為搶攻年輕族群，味全公司今（19）日舉行學生新品開發競賽，5組決選入圍學生登上舞台發表產品，爭取獎金30萬元；董事長陳宏裕表示，味全連續四年提供學生新品開發創意的舞台，至今已吸引超過300位學子參與，今年參賽人數續創新高。

味全為國內飲料大廠，今年投入更多資源，走入校園推廣對食品的「安心、健康、高品質」堅持。同時，競賽規格再升級，加倍專業導師人數，為同學量身打造系列課程，於校園中持續擴散標竿競賽的影響力。

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味全公司董事長陳宏裕表示，新品開發競賽投入資源屢創新高，味全提供年輕人發揮創意、勇敢做夢的舞台。未來也將持續挹注資源舉辦實戰競賽，培育新一代的職場實戰力，藉由競賽傳達我們堅持高品質的初衷，提供讓消費者安心的優良產品。

陳宏裕指出，學生競賽全真模擬食品開發過程，僅錄取13%優秀隊伍，要在3個月內通過5關卡，參與新品開發企劃、研發配方製程、產品包裝設計、消費者市調、故事行銷影片，一步步帶領學生以食品業界規格完成創意新品，透過課程完整傳授最貼近企業核心的專業知識。

另外，味全公司連續四年，由各部門資深主管組成陣容堅強的導師團隊，於課程及學生實作中全程陪伴、隨時為同學解惑。今年更投入兩倍人力，提供近千小時的一對一團隊輔導，讓非食品專業的學生，也能深度參與競賽、提升食品開發實戰技能。

味全表示，近年來消費者重視在地食材使用，味全用心發現在地台味，開發如農搾、萬丹等產品，將美味不分季節直送到消費者手中。此外，近兩屆以「台灣好味道」作為競賽主軸，鼓勵大學生走進台灣各角落，挖掘食材背後的故事並發揮創意開發全新產品。

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