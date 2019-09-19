ET係金ㄟ！美國軍方首度承認拍到真的「幽浮」

▲美軍飛行員2015年在佛羅里達州拍到、代號Gimbal的不明飛物體影片。（圖／美國海軍)

國際中心／綜合報導

外媒報導，美國海軍軍方周二(17日)首度公開承認3段離奇的「幽浮」(UFO，不明飛行物體)影片是真的。但表示軍方最初根本沒打算向大眾公開這些影片。

《每日郵報》報導，《紐約時報》於2017年12月率先公布了兩段「幽浮」影片，其中一段代號FLIR的影片，是美軍飛行員2004年在加州聖地牙哥拍到，另一段代號Gimbal的影片，則是美軍飛行員2015年在佛羅里達州傑克遜維爾海濱錄得。

在《紐約時報》率先公布這兩段影片數個月後，另一個機構「星星學院」(To The Stars Academy of Arts & Science)也公布了另一段拍攝於2015年、代號Go Fast的影片。影片中一名美軍飛行員看到不可思議的不明飛行物體後大喊：「那是什麼鬼東西？」

美國海軍軍發言人葛迪雪爾(Joseph Gradisher)周二說：「海軍方面認為這3段影片所包含或描繪的現象無法確認。海軍從未公開發布關於它們的特徵或描述，也未發表任何假設或結論。」

美國海軍將影片中的物體稱為「無法解釋的空中現象」，他們說影像中神秘飛行物體以目前科技不可能做到的方式飛行。 但影片是真實的，並且說「這些影片本不該公諸於世」。

五角大廈提供給參議院的這類簡報一直在增加，因為五角大廈的「先進空中威脅識別計畫」(Advanced Aerospace Threat Identification Program)多年來一直在調查「不明飛行物體」事件。

據報導，美國總統川普今年6月16日時也曾被ABC新聞主持人史提芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)追問有關美軍飛行員發現不明飛行物的囡題。川普回答說：「我相信幽浮嗎？事實上我不是那麼相信。」當被追問美軍是否已經確認「存在著外星生命」時，川普回答說：「好吧，我認為我們了不起的飛行員們會知道的。」