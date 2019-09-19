新竹市長林智堅做東牽線　台荷高科技公司齊聚一堂

▲新竹市長林智堅贈送紀維德代表米粉禮盒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為台灣的高科技產業外交再出擊！新竹市長林智堅繼五月邀請荷蘭代表紀維德、恩荷芬市長尤瑞瑪與荷蘭新創企業與竹科大廠會面後，本次再邀集荷蘭與歐洲多家半導體企業、竹科園區廠商於辛志平故居會面，為雙方產業再牽線；林智堅說，感謝荷蘭代表紀維德，帶領七家來自荷蘭、法國、比利時的高科技企業參展團蒞臨新竹市，讓他們看見這座城市深度的歷史文化與產業發展，林智堅更化身投資宣傳大使，為聯電、旺宏、力積電等竹科大廠牽線，深化台灣、荷蘭與歐洲的經貿往來及促進實質合作關係的長遠發展。

本次會面，新竹市邀請荷蘭貿易代表處與荷蘭代表紀維德，帶領七家來自荷蘭、法國、比利時的高科技企業來訪新竹，用充滿在地特色的九降風米粉、紅糟肉圓、石家魚丸及珍珠奶茶等美食，在古色古香的辛志平故居來場產業相見歡。

林智堅表示，非常難得的機會讓來自世界各地的朋友大家齊聚一堂，感謝荷蘭代表紀維德在串聯荷蘭產業界與台灣及新竹市的合作上做了很多努力，希望透過辛志平故居的獨特空間與環境，帶給大家不同的印象，也透過在地美食讓大家體驗這座城市的熱情與好客；繼5月31日邀請荷蘭代表紀維德與恩荷芬市長尤瑞瑪率新創產業團隊與台積電副總王建光及科管局長王永壯見面，已促成台荷雙方後續產業交流，本次再度邀請歐洲產業參訪團與竹科廠商交流，盼能深化雙方經貿往來，產業參訪團下午也前往竹科管理局，馬不停蹄進行與園區互動。

林智堅分享，新竹市是台灣乃至於世界上最重要的半導體重鎮之一，也因為有科學園區讓這座城市得以蓬勃發展，更是擁有高學歷、高所得、高出生率及最年輕的城市；「積極與科技部、竹科管理局和產業界密切合作，了解他們的需求，幫助解決他們遇到的問題」林智堅市長強調，希望透過多方合作，讓科技從業人員下班後可以成為幸福城市的市民，不只是科技人，更是個「幸福人」。

林智堅也向大家介紹，市府與竹科管理局一同擔任產業間的橋樑，希望荷蘭及歐洲各國攜手投資，參與竹科X產業園區，共同帶動新竹市產業再升級；這次參加荷蘭代表處邀請來自荷蘭、法國、比利時共7家廠商代表與會，竹科大廠聯電、力積電、世界先進、旺宏電子、聯穎光電等皆共襄盛舉，多方互動熱絡，共同促進投資與經貿往來機會。

紀維德表示，非常感謝新竹市帶給大家獨一無二的感受，讓許多外國來的客人都享受到台灣人的熱情，荷蘭與新竹市關係非常密切，希望可以持續介紹優秀的歐洲廠商一起到台灣與新竹市投資，他更向外賓強調林智堅市長是台灣少數蟬連多次的五星級市長，希望大家都能留下好的印象。

竹科管理局副局長許增如表示，竹科是全球重要的高科技產業聚落，更是台灣的科技產業引擎，帶動新竹地區的經濟繁榮，她感謝林智堅市長為園區營造出很棒的生活環境，不管是教育、交通、生活都有很大的改善，在城市創新部分更帶給園區產業源源不斷的泉源。

這場別開生面的午宴選在即將整修完成的辛志平校長故居，林智堅希望藉由新竹市充滿文化底蘊的歷史古蹟，為第一次來到這座城市的歐洲科技公司代表帶來截然不同的感受，餐點選用道地的台灣味，有九降風米粉、紅糟肉圓、石家魚丸湯、在地產烏魚子以及時下最夯的珍奶，讓大家讚不絕口，席間也由文化局長黃竫蕙為外賓們介紹辛志平校長故居的歷史淵源，產發處長吳甲天介紹新竹市好物禮盒及米粉製造過程，最後送上米粉禮盒，精緻的午宴安排讓外賓對新竹市留下深刻印象。

民政處長張力可指出，鑑於中央政府正進行跨部會合作，全力推動台灣在2030年成為雙語國家，並放寬外資及僱用外國專業人士的規定，新竹市將會把握身為台灣矽谷、完整產業鏈與優秀人才的優勢，全面與各單位合作，促成新竹市科技產業再升級。