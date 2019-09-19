台南高榮辦社區樂活課程　延緩老年失能

▲高雄榮民台南分院配合政府預防及延緩失能照護計畫，與社區里長共同辦理延緩失能的社區樂活課程。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

高榮台南分院高齡醫學科陳宣恩主任表示，高齡人口持續增加，高齡長者可能因生理、心理的退化，導致身體逐漸衰弱、心理老化，引發失能、失智，成為倚賴人口，造成家庭負擔，增加醫療資源，高雄榮民台南分院關懷社區長輩，配合政府預防及延緩失能照護計畫，與社區里長共同辦理延緩失能的社區樂活課程。

陳宣恩醫師指出，該院「南榮全方位銀髮樂活站」模組為跨專業師資，由高齡醫學科統籌，包含醫師、護理師、營養師、職能治療師、物理治療師、心理師、社工師等組成完整團隊，課程包含醫療衛教、營養、口腔衛生保健、高齡體適能、認知、藝術輔療等多元而活潑的全方位內容，讓社區長輩不但願意走入社區，還呼朋引伴一起來上課，以達社會參與的目地。

在小東里黃里長的全力支持及協助下，該院持續於社區辦理樂活課程已逾年，每一期課程結束的成果發表會，都能看到長輩們臉上散發出自信與滿足的神彩，無論是用自已親手做的彩球，跳著「山頂的黑狗兄」、拿著最喜愛的作品走上「無齡伸展台」，或是一起手作餐點的「室內野餐趣」，大夥兒因社區課程而凝結在一起的情感，甚至還建立起Line群組，方便請假或互相邀請參加活動，看到的不僅僅是預防及延緩失能的成果，更看到在課程背後的家庭支持及社區凝聚力。

高榮台南分院目前仍持續於各社區辦理相關課程，若有意詢問課程相關訊息，請洽該院社區個管師蕭護理師（06-3125101轉8024）。