國際失智症月　新竹市衛生局記憶電影院周末上映

▲「新光幸福力 - 記憶電影院」提供民眾免費參加。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

響應9月為國際失智症月，為提升民眾對失智症議題關注，衛生局與首家失智友善新光銀行及孢子囊電影院合作，將於9月21日（六）及22日(日)下午2時，於清華大學風雲樓１樓水木咖啡小客廳，舉辦「新光幸福力-記憶電影院」活動。透過「記得」、「日落大夢」及「擬音」紀錄影片，及導演吳汰紝拍攝心得，讓民眾瞭解及認識失智症，期能推廣民眾對失智症病態的理解，感同身受，一起攜手提供幫助。

新竹市長林智堅表示，因應失智人口快速增加，期望透過大眾對失智症識能率提升，強化失智友善社區力量，及早發現失智個案高危險群，以提供失智者及家屬所需的服務與資源。

失智社區服務據點照顧服務員藍大姐表示，70歲黃奶奶罹患失智症剛到據點時，防衛心很大，面無表情，不與人接觸，且有尿失禁情形，照服員只能在旁陪伴、傾聽，在據點上課2週後，漸漸的會與人打招呼，臉上的笑容也陸陸續續顯露出來，現在也願意與人聊天，只要尿布濕了，也會告訴外傭要更換，謝謝衛生局能提供失智症患者和家屬上課的地方，讓我們更能瞭解失智症的病程，其實失智症患者只要藉由人們的陪伴、傾聽和活動，他們的心都會敞開。

新竹市衛生局代理局長楊清媚指出，依據102年台灣失智症協會失智症盛行率調查，推估新竹市有超過4,300人罹患失智症，目前國內失智症的確診率平均在三成多，新竹市則為五成，還有很多的個案隱藏在社區中未被協助，本市目前共有2家失智共同照護中心，已經服務800多名個案，另有6個失智社區服務據點，服務127名個案，透過失智共同照護中心提供不同階段病程的個案服務，並於據點陪伴失智者與照顧者不同階段的照顧需求，提供專業照顧諮詢並協助轉介醫療與長照服務，使失智症個案和家屬獲得完整、可近性及連續性照護服務。

9月21及22日活動「新光幸福力 - 記憶電影院」提供民眾免費參加，報名相關資訊如下，並提醒民眾，座位有限、請即早報名，若對長照服務有相關需求或疑問，歡迎撥打長照專線1966或是03-5355283，將有專人為您服務。