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心血管疾病是健康頭號殺手　博愛照護心衰竭讓心輕鬆不再累

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▲羅東博愛醫院心臟外科團隊，在心臟主題牆前合影，呼籲全民一同重視心臟健康。（圖／記者游芳男翻攝）

▲羅東博愛醫院心臟外科團隊，在心臟主題牆前合影，呼籲全民一同重視心臟健康。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

心血管疾病是威脅人類生命健康的頭號殺手，根據世界心臟聯盟統計，每年有超過1790萬人死於心血管疾病。羅東博愛醫院2019年配合9月29日世界心臟日，舉辦護心月活動，在住院大樓1樓布置「護心主題牆」呼籲民眾重視心臟健康，19日舉辦心衰竭病友會，拉近醫病距離，邀請民眾一起作出護心承諾。

▲▼羅東博愛醫院9月護心月活動，醫護人員在護心牆前，邀民眾一同重視心臟健康。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲羅東博愛醫院9月護心月活動，醫護人員在護心牆前，邀民眾一同重視心臟健康。（圖／記者游芳男翻攝）

2019世界心臟聯盟將929世界心臟日主題訂為「Be a heart hero, Make a heart promise」，希望全民一同作出護心承諾，成為彼此的護心英雄。

9月起羅東博愛醫院心臟血管中心響應主題，除了規劃一連串的心臟健康講座外，也推出「重拾你的自在生活」宣導短片，更發起「護心接力」運動，邀請民眾來到住院大樓1樓大廳的護心主題牆前合影，許下屬於自己的護心承諾並盡力落實。

在心血管疾病中，心衰竭尤需重視。心臟衰竭即俗稱的心臟無力，一旦病發，即有生命危險，其發生的原因包含：缺血性心臟病、心肌病變、高血壓、瓣膜性心臟病，其他肇因如藥物、毒素，或是甲狀腺亢進，也可能造成心臟衰竭。患者需長期照護、密切追蹤，否則將嚴重影響生活品質。

羅東博愛醫院結合院內資源成立心衰竭照護團隊多年，協助超過200例心衰竭個案重拾「心」生，團隊成員包含醫師、物理治療師、營養師、藥師與個管師，為心衰竭的病人量身打造專屬的「運動復健」處方箋，降低病人心衰竭再發作的機率。

▲▼羅東博愛醫院9月護心月活動，醫護人員在護心牆前，邀民眾一同重視心臟健康。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

19日羅東博愛醫院邀請30餘名心衰竭病友同聚一堂，分享與疾病共存的養生方法，75歲林先生說，自己因心衰竭住院多次，每次即便因病情回穩而出院，出院後仍容易感到喘與虛弱，無法正常活動，甚至無法平躺入睡。直到近期接受博愛心衰竭照護團隊的治療與照顧，一步步慢慢調整、增加「運動」處方，才終於改善不適感，生活重新步入正軌。

復健醫學科葉書銘醫師表示，心肺復健能減少約25%的死亡率並改善病人的生活品質，幫助病人重回自在生活。

羅東博愛醫院心臟血管中心特別在病房設置心肺復健設備，讓心臟衰竭的病人在出院前就開始做心肺復健的治療，出院後才能延續完整的復健治療計劃，得到最好的心臟功能改善的效果。

心臟血管內科主任許育誠表示，全台灣目前除了醫學中心外，較少區域醫院有心衰竭的心肺復健項目；宜蘭縣老年人口比例高，尤需重視心衰竭問題，羅東博愛醫院為照顧心衰竭病人，成立的照護團隊已行之有年，深獲肯定。

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