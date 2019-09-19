談反送中衝擊香港經濟　財政司長：最怕「自己不爭氣」

▲港財政司長陳茂波。（圖／翻攝香港特別行政區政府）

記者馬叔安／綜合報導

「反送中」風波延燒3個月，香港特區政府財政司司長陳茂波18日接受《環球時報》專訪時表示，香港的社會事件首先影響旅遊業，然後牽動酒店、餐飲、零售等多個行業，經濟不好，最受影響的是中小企業，「香港一直以來都是自由開放的，我們不需要怕競爭，最怕自己不爭氣。」

陳茂波表示，由於中美貿易談判的進展比較迂迴，香港的出口已經承壓，從今年開始一直在下降，「最近，香港又碰上社會事件，可以說進入一個內外交困的時期」，除了旅遊業受到衝擊，暴力衝擊令立法會會議提早結束，一些撥款被迫暫停，有工程項目受到影響。

▲「反送中」影響香港旅遊業，圖為日前香港機場內的抗議民眾 。（圖／記者黃彥傑攝）

他說，今年第二季度，香港經濟環比已經出現負增長，現在來看第三季度負增長的可能也是有的，「萬一出現這種情況，香港就會在技術上進入衰退階段。」

至於港府採取的措施，陳茂波說，推出的措施一共要花191億港元（約750億元新台幣），這筆錢主要是用來「撐企業，撐中小企業」，並會評估經濟狀況是否需要再推出一些措施。

此外，陳茂波也提到，土地房屋是香港社會最痛，也是最大的民生問題，「一定要下大決心把它做好」，估計未來5年陸續開展的項目，加起來要收地超過700公頃。

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