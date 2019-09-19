黃奇帆：深圳再發達5倍　「香港的地位照樣不可替代」

▲香港為世界前三的國際金融中心。（圖／視覺中國，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港「反送中」風波持續，大陸中央上(8)月發文支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，許多人認為，是有意以深圳取代香港。但中國國際經濟交流中心副理事長、前重慶市長黃奇帆近日指出，就算其他大城市的經濟規模達到香港的5倍，香港的地位仍無可取代，不要有「用深圳取代香港」的想法。

黃奇帆表示，香港與深圳、上海同為金融中心、貿易中心、航運中心、經濟中心，但不同的是，香港有「一國兩制」，所以即使再過20、30年，上海、深圳的規模達到香港的2倍、3倍，甚至是5倍，香港的地位照樣是不可替代的，「不要用GPD超過了香港，就好像香港可以替代，我們國家從來沒有這個講法。」

▼深圳發展迅速，且與香港為鄰。

黃奇帆提到，「一國兩制」是對香港發展有利，也對中國的發展極其有利，因為中國再開放也不會搞資本主義制度，100年、1000年也不會搞這個，但香港就是資本主義制度的，「同為金融、貿易、經濟中心，但在資本主義跟社會主義制度下，都有基礎性制度不同的地方，這也就是香港存在的意義。」

黃奇帆指出，過去40年來中國引進的外資，有一半來自香港，「以前我們國家經濟規模很小的時候，香港佔外資約50%，現在經濟規模大了，香港去年還是佔54%，就是全球資本透過香港這個跳板，進入了中國。」

▼黃奇帆曾任重慶市長，近年常對經濟議題發表看法。（圖／視覺中國）

黃奇帆說，香港作為一個「彈丸之地」，去年和大陸的貿易總額達到7000億美元，幾乎等於中美貿易的總和，這些貿易往來也不是香港700萬人的內在需求，而是因為香港是世界性轉口、離岸貿易的中心。

黃奇帆強調，中共幾代領導人從毛澤東、到鄧小平、到習近平，都看到了香港與大陸體制不同中，所帶來的優勢互補，「所以不要用一般的『你好，我要用你；你不好了，我把你撇開了』，沒這回事，大家不要用小人之心度中央之腹，好像因為香港現在不行了、有點亂，所以用深圳取代它，不要有這樣的想法。」