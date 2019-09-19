　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

黃奇帆：深圳再發達5倍　「香港的地位照樣不可替代」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 香港,香港街頭,香港馬路,香港人,香港路人。（圖／視覺中國）

▲香港為世界前三的國際金融中心。（圖／視覺中國，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港「反送中」風波持續，大陸中央上(8)月發文支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，許多人認為，是有意以深圳取代香港。但中國國際經濟交流中心副理事長、前重慶市長黃奇帆近日指出，就算其他大城市的經濟規模達到香港的5倍，香港的地位仍無可取代，不要有「用深圳取代香港」的想法。

黃奇帆表示，香港與深圳、上海同為金融中心、貿易中心、航運中心、經濟中心，但不同的是，香港有「一國兩制」，所以即使再過20、30年，上海、深圳的規模達到香港的2倍、3倍，甚至是5倍，香港的地位照樣是不可替代的，「不要用GPD超過了香港，就好像香港可以替代，我們國家從來沒有這個講法。」

▼深圳發展迅速，且與香港為鄰。

▲▼深圳樓房。（圖／CFP）

黃奇帆提到，「一國兩制」是對香港發展有利，也對中國的發展極其有利，因為中國再開放也不會搞資本主義制度，100年、1000年也不會搞這個，但香港就是資本主義制度的，「同為金融、貿易、經濟中心，但在資本主義跟社會主義制度下，都有基礎性制度不同的地方，這也就是香港存在的意義。」

黃奇帆指出，過去40年來中國引進的外資，有一半來自香港，「以前我們國家經濟規模很小的時候，香港佔外資約50%，現在經濟規模大了，香港去年還是佔54%，就是全球資本透過香港這個跳板，進入了中國。」

▼黃奇帆曾任重慶市長，近年常對經濟議題發表看法。（圖／視覺中國）

▲▼黃奇帆 。（圖／CFP）

黃奇帆說，香港作為一個「彈丸之地」，去年和大陸的貿易總額達到7000億美元，幾乎等於中美貿易的總和，這些貿易往來也不是香港700萬人的內在需求，而是因為香港是世界性轉口、離岸貿易的中心。

黃奇帆強調，中共幾代領導人從毛澤東、到鄧小平、到習近平，都看到了香港與大陸體制不同中，所帶來的優勢互補，「所以不要用一般的『你好，我要用你；你不好了，我把你撇開了』，沒這回事，大家不要用小人之心度中央之腹，好像因為香港現在不行了、有點亂，所以用深圳取代它，不要有這樣的想法。」

ET快訊
連千毅超狂起底！巨胸辣妻長腿逆天　擁「6超跑」：22歲開名車
郭台銘最後不選　愛妻曾馨瑩首現身回應了
18年夫「三太子前激戰」！人妻見鹹濕訊息崩潰離婚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小三通自由行20日恢復　陸委會：盼大三通自由行也儘速恢復

杜琪峰辭金馬獎評審　陸委會籲北京：停止以政治干擾影視交流

力爭5年內人均GDP達3.2萬美元　浙江烏鎮推動5G+人工智能

大陸「盲盒」最熱門價格翻漲39倍　Molly廠商2018年銷售破500萬個

最牛釘子戶！蓋在絕壁頂峰...僅1.8坪　走幾步就是萬丈深谷

美力挺香港民主人權　耿爽：粗暴干涉內政

美議長找黃之鋒推人權法案　陸外交部駐港公署：沒人有搞港獨的自由

黃奇帆：深圳再發達5倍　「香港的地位照樣不可替代」

67台灣人赴陸「音訊全無」　陸委會：政治因素佔很少數

深夜「一身紅衣」醫院徘徊…23歲女護士13樓墜亡！死前「3字訊息」傳男友

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

小三通自由行20日恢復　陸委會：盼大三通自由行也儘速恢復

杜琪峰辭金馬獎評審　陸委會籲北京：停止以政治干擾影視交流

力爭5年內人均GDP達3.2萬美元　浙江烏鎮推動5G+人工智能

大陸「盲盒」最熱門價格翻漲39倍　Molly廠商2018年銷售破500萬個

最牛釘子戶！蓋在絕壁頂峰...僅1.8坪　走幾步就是萬丈深谷

美力挺香港民主人權　耿爽：粗暴干涉內政

美議長找黃之鋒推人權法案　陸外交部駐港公署：沒人有搞港獨的自由

黃奇帆：深圳再發達5倍　「香港的地位照樣不可替代」

67台灣人赴陸「音訊全無」　陸委會：政治因素佔很少數

深夜「一身紅衣」醫院徘徊…23歲女護士13樓墜亡！死前「3字訊息」傳男友

16歲學生被圍毆刺死　數十名青少年袖手旁觀+錄影上傳

央行防炒房　楊金龍：豪宅管制不鬆綁

柯文哲點頭派奇兵！PTT表特神人「神龍Z9」　披戰袍出征板橋

近距離看鴨嘴獸、無尾熊！澳洲全新野生動物度假酒店10月開幕

喬喬、劉冠廷星國拍戲鬥嘴　私下相約怒吃榴槤一波

懸日成了懸念　台中公益路落日美景「偏了一點點」：數百人衝路口拍照

看了好癢！牆角撈起一坨「蓬鬆毛球」　下秒「黑色點點」竟四處逃竄

韓國瑜、蔡育輝台南東山後援會成立　改變溪北邊緣化命運

連千毅超狂事蹟起底！巨乳辣妻長腿逆天　他還擁「6架超跑」：22歲就開名車

小三通自由行20日恢復　陸委會：盼大三通自由行也儘速恢復

大陸熱門新聞

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

工程師10年存250萬　妻子4..

她因1個習慣…腦子慘被活蟲狂吃..

她深夜失蹤3天後「屍體河面漂」

22歲女老師蹲路邊爆哭　失聯1..

義守大學反送中衝突！陸生「掐脖..

男嬰出生4天剖腹產子！肚子腫成..

教寫作業氣炸...孕媽重擊兒子..

28歲女設計師「腹痛10個月」..

21歲女大生「熬夜上網」爆瘦　..

少女2度遭侵犯懷孕…兇手竟殘殺..

香港「墓地照」曝光　墓碑擠滿山..

23歲女護士13樓墜亡！傳男友..

多按個0！蠢妹花6000萬得標..

更多熱門

相關新聞

23歲柯啟安募2000防毒面具撐香港

台灣23歲青年柯啟安在臉書上發起「我在台灣撐香港．援助香港」活動，與台北濟南教會等組織一起募集防毒面具等護具，寄出超過2000組裝備，聲援香港示威。他說，「身為一名基督徒，當我們看見人們受傷、被攻擊時，我覺得應該幫助他們。身為一個台灣人，我擔心我們可能會是下一個。」BBC以台籍商人李孟居被逮捕，以及前銅鑼灣書店老闆林榮基的例子說明，「香港和台灣的人民逐漸慢慢地肯定，他們的命運相連在一起。」

香港跟進Fed腳步降息1碼至2.25％

香港「墓地照」曝光　墓碑擠滿山坡

「香港人權法案」美國會下週開始表決

港警反駁黃之鋒「無警員受傷」

關鍵字：

黃奇帆深圳香港上海

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

辣人妻被拉神壇後強壓壞　道士逼兒在外跪拜

國民黨文件流出！驚現「黑英計畫」　擬攻蔡英文學歷內部譁然

哈孝遠虧過頭！男星停機錄不下去

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

網美死前畫面曝光！全身癱軟遭拖入電梯

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

新娘脫衣躺地任人開腿！公婆嚇傻離席

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面