獨／國民黨文件流出！驚現「黑英計畫」　擬攻蔡英文學歷內部譁然

▲國民黨中常會會議紀錄流出。（圖／讀者提供）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文面對學歷與論文的指控提告後，根據《ETtoday新聞雲》獨家取得的一份11日國民黨中常會流出的會議紀錄，也準備針對此議題，擬定「黑英計畫」，不過藍營內部有不同聲音，擔心此案會成為「宇昌案」的翻版。

根據獨家取得的這份中常會會議紀錄顯示，在上週（11日）的國民黨中常會上，除了媒體注意到，有關郭台銘是否參選的因應討論外，其實還有國民黨副主席郝龍斌特地針對蔡英文總統學歷議題的發言。

據提供紀錄的藍營人士指出，現場郝龍斌以過去任職於教育部工作經驗表示，「當年的學歷查核是很嚴謹」的，建議由黨團「透過質詢享有言論免責權，繼續追查此事較妥」，以迴避後續可能的法律責任。在常會中，國民黨立院黨團幹部曾銘宗則回應，會配合在立法院質詢時，「要求蘇貞昌院長公布其論文」。

該藍營人士指出，之所以爆料，是憂心台大教授賀德芬、資深媒體人彭文正等人對論文案的質疑，並沒有社會公信力，尤其LSE校方、教育部等單位也都證實蔡英文學歷為真，如果國民黨在這個議題和這些人綁在一起，不但對政黨形象會是重大傷害，尤其宇昌案的抹黑印象，幾乎已經深植人心，若還逆向操作，對選局苦怕未蒙其利，甚至影響較為穩定的政黨票和立委選局。

該人士表示，由於在此之前，國民黨立委陳學聖就曾向教育部詢查蔡英文在國立大學的任職和升等紀錄，並確認無論是博士資格、升等著作都沒有問題，蔡英文的博士學歷當年也經過外館認證，沒有造假的問題，硬打恐怕會有反作用力，「不過多位中常委則一再提及，希望順著彭文正等人的角度出手，打多少算多少。」

這位人士指出，郝龍斌的發言，其實清楚的表示他清楚，在當年教育部嚴謹的查核下，蔡英文學歷與論文「造假」的可能性是微乎其微，也因此才對黨內作出提醒。

藍營人士也指出，黨內有部分的人認為，這會變成宇昌案第二，最後法院證實國民黨抹黑，反過來讓黨受到傷害，但幾位大老則反駁，「宇昌案等到法院定讞證明沒事，蔡英文都已經落選多久了？」、「有人記得當年是誰抹黑嗎？」、「沒有執政都是假的！」

這讓藍營人士憂心，經過宇昌案，民眾對於類似的抹黑已經免疫，而且不具好感，這樣的「黑英計畫」到底是黑到誰，恐怕很難說。

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