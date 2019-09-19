屋內門窗膠帶封死、老婦被救出全身僵硬亡…中和大火疑點多

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區景安路一處公寓3樓，18日晚間發生大火，警消出動百名消防人員灌救，救出一對母女送往醫院救治，但母親急救仍告不治；警消入火場後發現屋內門窗有膠帶貼黏痕跡，加上起火前鄰居表示有聽到母女爭吵聲，警方懷疑事發並不單純，但詳細起火原因及母親死因待調查。

▲老母親送醫後宣告不治。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

18日晚間10時許，有民眾報案指稱，新北市中和區景安路巷內一處民宅公寓3樓發生大火，警消出動百名消防人員到場搶救，不到半小時就將火勢撲滅，從屋內的客廳及臥室分別救出朱姓母親（95歲）及朱姓女兒（53歲），緊急送往醫院救治，但母親急救後仍然不治。

鄰居表示朱母因病長年臥病在床，都由女兒親手照料生活起居，平時很少跟鄰居打交道，但在起火前有聽到母女2人的爭吵聲，隨後就聽到轟然巨響，火舌竄出窗外，鄰居懷疑起火可能與爭吵有關。

再加上消防人員在第一時間進入火場救人時，發現朱母躺在床上，全身僵硬，沒有呼吸心跳，口鼻也沒有吸入濃煙痕跡，房間及廚房門窗緊閉，還用膠帶封死，女兒則在房門口因吸入大量濃煙嗆暈，目前朱女經急救沒有生命危險，警消後續將調查起火原因，並對朱母遺體進行相驗，待女兒清醒後調查釐清事故原因。

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