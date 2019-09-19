邀郭見面被「已讀不回」　韓辦頻跳針：共同朋友磋商中

▲韓郭2人的見面計畫都靠共同好友進行中，但韓辦堅不吐露對方身分。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪正達、賴君欣／高雄報導

韓國瑜競辦自從郭台銘退黨後便積極磋商2人見面事宜，卻被郭辦「已讀不回」，韓辦發言人何庭歡表示，目前正請託韓郭2人的共同好友搭橋，不過這名好友是誰，韓辦始終保密到家，僅強調等確定後才會向外界公布正確的時間地點。

郭台銘日前宣布退黨，加上17日深夜聲明「退出總統選舉」後，韓陣營便積極拉攏郭，希望藉郭的意見來充實政見，但屢屢被郭辦「已讀不回」，目前正透過雙方共同好友磋商，至於這名好友是誰，韓辦始終保密到家，甚至不願透露是政界、企業界或財經界哪個領域的人士。

至於國政顧問團成員廖達琪向韓喊話「沒有中間選民就不要選了」，意指目前韓目前的支持者僅有韓粉，但中間選民卻消失，韓辦對廖的意見回應，目前的確有許多需要努力的地方，包括藍營內部要盡快整合以及凝聚更多志同道合的朋友；另外，柯文哲日前大酸「韓粉出征，寸草不生」，且前韓的致詞多在激化群眾，韓辦回應，多謝支持者的支持，也希望支持者能秉持愛與包容的精神，藉此吸引更多的支持者。

對於老虎軍團幹部、前國大代表黃澎孝日前指出，韓國瑜連坐都坐不住，沒有一個官樣，根本是政治過動兒，無法平靜的處理大事，這樣的人來做行政長官會有問題的，對此何庭歡表示，韓的言行舉止就是庶民風格，能真正的苦民所苦才是國家領導人該有的表現。

