台中公益路懸日美景一年僅3天　「天橋塞爆人」議員驚：這30年老橋了

▲老舊天橋站滿搶拍懸日人潮，江肇國擔憂天橋能否承受得了重量。（圖／江肇國臉書）

記者鄧木卿／台中報導

絕美曼哈頓懸日也出現在台中市街頭，中央氣象局公布18日起連續3天在民權路以西都可以看到懸日，第一天公益路上天橋就擠滿搶拍懸日的民眾，但台中市議員江肇國卻擔心起老舊天橋能不能承載得了人潮，呼籲市民「懸日再美，安全還是第一」。

江肇國在臉書上表示，他經過公益英才路口天橋時，滿滿人潮完全超乎想像！看著年代久遠的天橋上站著滿滿市民，雖然美景在前，但第一時間想到的卻是天橋乘載的安全性。

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他上午請建設局查閱過去維修檢測資料及天橋人數承載限制，不料這座建於1993年的天橋沒有當年資料，只能以現行人行道的載重設計300kgf/m2推算，若以每位成人80公斤平均計算，單一時間橋面每側約可容納150人，四個橋面加總約乘載600人。

但是這座天橋已有近30年歷史，能否同時乘載600人，令人擔憂，江肇國因此不但請建設局務必留意現場乘載安全，也提醒大家勿長時間逗留，避免推擠跌倒，觀賞美景還是要以安全為優先考量！

市長盧秀燕也在臉書上溫馨提醒，最好的觀賞時間是今天下午5點28分至6點48分，以及明天下午的5點31分至6點51分，現場已加派警力維護行人、交通安全，請市民朋友好好欣賞，注意安全。