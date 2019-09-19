台大新竹開刀房神鬼書記「繳健保收自費」　4年A走316萬　

▲前台大新竹分院李姓書記，利用熟悉醫療資訊系統，4年來竟A了316萬。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

台大新竹分院醫一名開刀房李姓書記從2015年任職起半年多後，因積欠賭債而在眼科手術收據上動手腳，將手術自費費用私吞，3年多來共有124名患者被「動手腳」，不法所得超過316萬元。台大院內則因資訊系統更新才發現有內鬼，新竹地院依業務侵占罪判刑1年6月，未扣案犯罪所得316萬8354元沒收。

40歲的李女為台大醫院新竹分院約聘事務員，2015年起任職並擔任開刀房書記，負責門診病人批價、住院帳務、申請病患衛材產品及向病患收費等業務。

她利用熟悉醫療資訊系統及收取醫療費用之際，將繳費後的「自費人工水晶體」項目竄改成「健保人工水晶體」項目，「作廢」的收據及變造後的收據，一併交給院方主計室留存，只上繳「健保人工水晶體」的費用，4年吞了將近316萬。

經院方更換院內資訊系統時發覺異常，李女見事跡敗露，遂向法務部調查局新竹市調查站自首。

法官認為，李女原為臺大新竹分院約聘事務員，現為手機配件門市服務人員，月收入約2萬5千元，顯見具有從事正當工作牟取報酬能力，2014年間因犯侵占案件經新竹地院判刑3月，緩刑2年確定，卻仍不思反省，不循正途賺取財物，反而沈迷賭博並藉職務之便侵占被害人款項，價值觀偏差，造成院方財產、信譽損失，迄今亦未能賠償分毫，因此判刑1年半並沒收犯罪所得。

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