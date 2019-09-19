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韓國瑜提出台灣超高齡社會解方　質疑蔡政府「抽菸救長照」

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▲韓國瑜、國政顧問團提出長照保險制度直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲韓國瑜與國政顧問團提出長照保險制度直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜19日中午與國政顧問團的總召張善政、醫療與長照小組召集人、前台大醫院副院長王明鉅以及現任國立陽明大學衛生福利研究所李玉春教授，共同提出「健康、醫療、長照三合一」政策，團隊認為「長照保險」才是台灣超高齡社會照顧人民解方，質疑蔡政府用菸稅支撐長照的不穩定性。

韓國瑜提出，目前政府長照資金是由菸稅、菸捐與遺產稅支撐，就像「抽菸救長照」，不穩定也不實際，應該用更宏觀的思維制定合理法規、改革長照，建立全民長照保險制度，形成穩定財源，用充足資源補齊長照專業人員投入，提高長照覆蓋率，才是超高齡台灣照顧全民的最好解方。

韓國瑜說，他剛上任市長時，請夫人李佳芬替他分擔關心弱勢族群的工作，李佳芬在大寮認識一對夫妻，四十歲才結婚生孩子，他們告訴李佳芬，他們的生活像是活在地獄中，所有的金錢全部拿來照顧孩子，對未來感到十分的擔憂。

因此，韓國瑜表示，長照問題是非常嚴肅的，10年之後台灣65歲以上人口會加一倍，將由300萬到600萬，政府目前所做的補助，在未來是強弩之末、是支撐不了的，所以要調整為保險制度，由當事人、政府、業主三方，一個月大約「一個便當加一顆滷蛋的錢」，存下來，未來65歲後用在自己與孩子身上，減輕負擔。

韓國瑜表示，除了老年人照護問題外，要關注的人非常多，一年約有8萬多年輕人在職場因意外傷害，失去工作能力，也要納入長照保險制度。目前長照服務員缺口高達4525到12211人，加上長照專業人力、社工、護理人員，缺口更大，然而時薪制導致年輕人不願投入長照產業，面對80萬失能者的家庭，再好的規劃，沒有人力與經費的支撐，都只是枉然。

張善政表示，「長照不是顧老人，是顧有需要的人」的概念，並強調以永續的財務模式與合理的資源分配，建構以人為本的智慧醫療與長照環境，打造政府、民眾與醫護從業人員的三贏。

張善政提出，順應國際趨勢，發展大健康產業，構建銀髮經濟生態圈，普及智慧醫療與長照設施，由照顧日常健康做起，降低罹病機率與嚴重度，提升民眾健康與生活品質。

張善政說，長照保險不只針對老年人，而是全民受用，他舉例，新婚夫妻最擔心孩子生下來是否有缺陷，未來長照保險制度下，可以分擔天生缺陷的孩子的醫療費用，減輕父母的負擔。台灣面臨少子化社會，沒有長照保險，年輕人是沒有辦法靜下心來在外面打拚事業的。

前台大醫院副院長王明鉅也指出，目前的長照規劃涵蓋率不足41%，政府避重就輕，政策歧視造成長照悲劇，另外，長照財源不足又不穩，急需改善；他強調，一年有13萬就業人口離職照顧家中長輩，現在保輕不保重的長照2.0政策最大的缺失，都是提供片段的服務，希望未來的政府將提出一個社會照顧安全網，讓青年無後顧之憂。

長照醫療保險顧問李玉春教授指出，「長照保險」最候選人來說是票房毒藥，但是目前長照資金是由菸稅、菸捐、遺產稅合計約三百億，不穩定也不實際，含蓋率嚴重不足，未來若建立完善制度，每個人大約一個月繳一個便當的錢，全民合資擴充長照保險基金、全民受益。

李玉春最後也強調，這個制度不會拖垮國家財政，因為財源來自保費，而非現行的菸稅、遺產稅挪用，有多少錢做多少事，也會有優先順序，因為有這樣的制度，全民涵蓋、醫養合一，長照保險制度未來會是一條鞭，讓程序更完整、簡政便民，政府也會跟企業合作，讓財源更加擴大，補齊長照專業人員，讓民眾有更好的醫療照護服務。

▲韓國瑜、國政顧問團提出長照保險制度直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

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