連千毅出來！古惑仔開車撞倉庫畫面曝　打臉韓國瑜「安居」宣示

▲古惑仔開車包圍連千毅倉庫，還錄下156秒的影片，來得車輛跟人數相當多 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

網路直播主連千毅在高雄市鼓山區的直播倉庫在19日凌晨，來了將近20部的自小客車，不僅無視在倉庫門口站崗的員警，頻按喇叭叫囂以外，甚至還有一部白色轎車就直撞倉庫大門，整個過程都被錄影下來，現在《ETtoday新聞雲》接獲民眾爆料提供4段影片，全長總共156秒，還原當時發生的情況。

畫面一開始就有好幾部轎車按喇叭、叫囂，態度相當囂張，而且乾脆停在路中間，甚至還有車逆停，其中有部車還有人從天窗當中探出頭來，影片當中的人喊著「連千毅」、「連千毅出來」等聲音，也看到有人拿球棒下車，高舉球棒感覺就是在示威，最後喊著走了。

▲古惑仔開車包圍連千毅倉庫，還錄下156秒的影片，來得車輛跟人數相當多 。（圖／地方中心翻攝）

另外還有一個角度，就是距離連千毅倉庫約莫5公尺外的地方，自小客佔據車道，出現更多拿棍棒的少年仔，一度要往連千毅倉庫方向走，但是隱約可以聽見有人喊：「拔槍了、拔槍了」，應該是要通知其他人，員警要拔槍了。其實從影片看來，有20部車聚集在現場，而且畫面當中還有警車設下的攔檢點，但意圖來鬧事的人不斷叫囂，其中一部白色車輛也沒在管警察，就這樣開進騎樓，甚至還撞大門，就在撞門的這一刻，旁邊響起更大的鼓噪聲。

警方在連千毅倉庫門口設下酒駕攔截點，來預防有人來滋事，現場大約5到6名的員警，不過這一晚這群古惑仔根本就不把員警看在眼裡，反而像是包圍警察，雖然有呼叫支援警力，也試圖要拔槍喝止，但這群人絲毫不在意，還錄下整段過程散佈，漏氣意味相當濃。

▲古惑仔開車包圍連千毅倉庫，還錄下156秒的影片，來得車輛跟人數相當多 。（圖／地方中心翻攝）

高雄市長韓國瑜在今年1月30日參加任內首次治安會報的時候，宣示「這時做不好，沒有顏面號召人進高雄，拜託大家一定要做出點成績」，而且要以「安居在前、樂業在後」，現在這156秒的畫面曝光，民眾自有感受。