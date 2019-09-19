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翁章梁攜手正妹化身大廚　影音平台教學推優質農特產

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▲▼「嘉義優鮮」。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼「嘉義優鮮」大打美女牌，由各鄉鎮正妹化身廚師拍影片行銷嘉義各地特色農特產。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣人力發展所19日舉行「嘉義優鮮」廚藝教學影片記者會，縣長翁章梁化身大廚與3位來自嘉義各鄉鎮正妹廚藝老師現場將嘉義農特產入菜，並製作成教學影帶上傳影音網站，藉此行銷嘉義農特產也讓人看見不一樣的嘉義縣政府，三部影片同步在YouTube上架播放，民眾只要搜尋「翁章梁」頻道或臉書，甚至嘉義縣人力發展所臉書，就能看見更多精采的廚藝教學影片。

▲▼「嘉義優鮮」。（圖／記者翁伊森攝）

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▲▼嘉義縣長翁章梁攜手各鄉鎮正妹廚師做菜。（圖／記者翁伊森攝）

記者會現場，翁章梁與來自大林鎮的張伊芊、鹿草的張意憬及竹崎鄉的邱韻潔三位對廚藝烹飪有相當高度熱情的返嘉年青人先介紹大林竹筍和雞蛋、鹿草秋葵，以及竹崎香蕉來做菜色亮點，並使用普遍在廚房就可見的器具，將以上食材組合後做出與眾不同的美食。

▲▼「嘉義優鮮」。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼「嘉義優鮮」首播推嘉義竹崎香蕉做成的奶酪、鹿草涼拌秋葵及大林竹筍。（圖／記者翁伊森攝）

縣長翁章梁表示，自小就在農村長大的他，煮飯烹飪一點都難不倒他，四人聯手先是打蛋拌炒，再加入大林當地的竹筍、雞蛋，最後加上紅辣椒、青蔥做點綴，「竹筍煨蛋」就此大功告成。現場還有來自鹿草的秋葵，以涼拌方式上桌還有竹崎的香蕉做的奶酪，炎炎夏日的現再，吃起來特別爽口。


翁章梁說，「嘉義優鮮」的概念，是想讓全國民眾了解嘉義縣的農特產品是既優良又新鮮。透過首波3支教學影片，讓大家了解到如何用嘉義縣的農特產品做出創意料理；另一方面認識嘉義縣優質農產品的優質在哪裡。首支教學影片「竹筍煨蛋」將19日晚上7點準時在YouTube「翁章梁」頻道上線，請鄉親們不要錯過。

▲▼「嘉義優鮮」。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義縣政府「嘉義優鮮」，將農特產推上網路平台讓民眾知道嘉義優質產品。（圖／記者翁伊森攝）

郭凱迪表示，「嘉義優鮮」影片將持續拍攝其他鄉鎮市，歡迎民眾訂閱YouTube「翁章梁」頻道，或是搜尋「翁章梁」臉書、嘉義縣人力發展所臉書，就能看見更多精采的廚藝教學影片。

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