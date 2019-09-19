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圈購未上市股票3個月賺10%　股市炒手胞妹和姪子聯手吸金121億

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▲▼千元鈔。（圖／記者羅志華攝）

▲鄒春香和姪子鄒官羽涉參與不法集團吸金121億元遭起訴。（示意圖／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

股市炒手「小三」鄒勝的胞妹鄒春香與姪子鄒官羽，因加入曾昭榮吸金集團，以可圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市股票，3個月就可回收獲利最高10%為幌子，向上千名投資人吸金121億元，曾昭榮因逃亡遭通緝，台北地檢署19日依違反《銀行法》等罪將鄒姓姑姪等7人起訴。

曾昭榮涉嫌從2011年開始，以「寶德資訊」、「雙盈行銷」「宅吉便不動產」等公司名義，聘請業務員，對外宣稱可精準通報股市名牌，招攬投資人參與圈購成品、台灣大等未上市櫃股票，並保證「投資報酬為3個月可回收8%到10%獲利並歸還本金」。

▲臺灣高等法院刑事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

▲鄒氏姑姪後來自立門戶，另組萬事通集團吸金16.4億元，日前已被高院判刑。（圖為資料照／記者季相儒攝）

到檢調2014年初發動搜索約談為止，曾昭榮集團已經吸金達121億元，檢調查扣曾昭榮住處的現金與存款4億多元後，曾一度被收押，後來獲檢察官同意給予100萬元交保，他卻落跑遭通緝。

而法院在審理曾昭榮吸金集團成員案件時，發現鄒春香（綽號二姑、晶晶）與鄒官羽（綽號胖子）這對姑姪，也涉嫌參與經營宅吉便、雙盈初期的吸金活動，北檢根據法院告發內容調查後，再將鄒姓姑姪起訴。

另一方面，鄒姓姑姪從2013年間脫離曾昭榮集團，另立門戶，成立「昇亞行銷實業」、「萬事通」公司，同樣以集資圈購未上市櫃股票為幌子，還變本加厲地保證「最高獲利30%」，2年多吸金16.4億元案，先前已遭檢察官起訴，鄒春香更審被判刑9年半，現正上訴最高法院，鄒官羽則已遭判刑9年定讞。

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