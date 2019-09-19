聯發科「無線通訊研發大樓」首度亮相　蔡明介：5G晶片準備好了

▲聯發科董事長蔡明介展示5G晶片。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新竹報導

迎接5G時代，聯發科（2454）今（19）日首度對外開放「無線通訊研發大樓」，董事長蔡明介親自展示階段性累積的5G晶片成果，並喊出5G元年，聯發科已經站在「ready」的位置，台灣總部將會扮演重要的角色。

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▲聯發科5G晶片。（圖／記者姚惠茹攝）

蔡明介今天邀請媒體參訪聯發科9月全新落成的「無線通訊研發大樓」，並準備「湯圓」意味圓圓滿滿，更是首先與大家分享聯發科今年上半年新進全球前15大半導體企業第15名的好消息，隨後分享聯發科走過22年的心路歷程。

▲聯發科全新「無線通訊研發大樓」座落竹科總部聚落。（圖／聯發科提供）

蔡明介分享，當年看到半導體產業分工聚落的趨勢，從早年做光碟機驅動晶片到現在的手機晶片，最重要的就是創新動能，所以現在的「無線通訊研發大樓」，正是聯發科從2001年進入2G、再到3G、走到4G、邁入5G所累積下來的精華成果。

▲聯發科「無線通訊研發大樓」全新落成。（圖／記者姚惠茹攝）

蔡明介表示，5G提供的大頻寬、低延遲以及大量的設備連接，可望為未來帶來完全不一樣的生活體驗，並隨著系統複雜度的增加，以及5G手機必須支持現有LTE 4G的應用，雖然讓驗證面臨很大的挑戰，但是聯發科把整個5G頂尖研發團隊都集中到「無線通訊研發大樓」，累積研發實力。

▲聯發科「無線通訊研發大樓」電波隔離室。（圖／聯發科提供）

蔡明介指出，聯發科從2G時代開始，整合數千位工程師，以及建築、設備等千億投資，累積出階段性的5G晶片成果，要從今年的5G元年開始，以手機晶片取得第一步的基礎實力，並強調聯發科已經站在一個「ready」的位置，台灣總部都會一直扮演重要的角色。

▲聯發科「無線通訊研發大樓」基地台測試實驗室。（圖／聯發科提供）

同時，聯發科首度對外亮相的「無線通訊研發大樓」是以高規格打造的亞洲最大晶片設計高速運算及資料中心，佔地1.26公頃，設有超過1000個辦公室座位與數個新型實驗室，主要進駐單位為5G尖端技術研發團隊，並建置最先進的電磁微波屏蔽室30餘間、先進5G開發及量測設及5G基站等設備。

▲聯發科5G跨國尖端研發團隊進駐「無線通訊研發大樓」。（圖／聯發科提供）

聯發科指出，新大樓的設計高度重視節能及減低排碳，以高速運算及資料中心的機房來說，從優化用電系統、空調、機櫃、冷熱通道與照明等面向著手，突破傳統機房在制冷能力的限制，因此在電力滿載規模下，減少的碳排放量相當於15座大安森林公園一年的碳吸附量。