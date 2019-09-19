影／高雄治安再亂就換掉分局長！　韓國瑜：再不行，局長本人負責

記者洪正達、賴君欣／高雄報導

高雄市接連內發生多起聚眾鬥毆，驚動到刑事局副局長黃昭明南下坐鎮，讓重視治安的韓市府徹底被打臉，為此，韓國瑜表示，目前已給予前鎮分局長「嚴厲警告」，若再發生，一定撤換分局長，「再不行，局長本人要負責。」

▲高雄直播主之亂，韓國瑜震怒要求改善，否則從分局長一路往上撤換。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜強調．從上任市長以來相當重視市民的「安居樂業」，對市警局的治安指導有3大方針，反毒、街頭暴力、酒駕，對於19日凌晨發生的直播主衝突，一定會責令警方嚴加查辦；市警局長李永癸也說，目前已成立專案小組並報請檢察官指揮，其中昨晚的鬥毆事件中有幾位涉案人士並非設籍高雄，這方面也已經由刑事局偵八隊全力追緝中。



從高雄市刑大的統計數據來看，2019年迄今，刑案發生19,567件，較去年同期減少418件（減少2.09％）；全般刑案破獲率94.72％，較去年同期增加2.08％。韓國瑜也在受訪時聲稱「整體治安尚屬平穩」，不過警政署的數據立即打臉市刑大；統計全國矚目聚衆鬥毆案件2019年1月至8月份共列管176件：包含新北市53件、高雄市38件、台北市26件、台中市25件、桃園市7件、彰化縣、屏東縣及花蓮縣5件、嘉義市3件、雲林縣及新竹市2件、宜蘭縣、澎湖縣、基隆市、嘉義縣及國道各1件。

警界高層私下在聚眾鬥毆實務上，如果轄區接連發生2件以上的聚眾鬥毆事件，轄區包含警勤區、刑責區及分局偵查隊就必須施與行政、勤務干預、以公權力鐵腕對逞兇者規劃臨檢、聯合稽查勤務嚴格約制。甚至檢討懲處失職人員，但高雄市警局面對3天4件聚眾鬥毆暴力事件毫無強力掃蕩作為，也讓警政署不再忍耐。

