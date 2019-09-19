涼空氣雲街出現！專家曝「北部低溫」要更涼了　塔巴颱風最快今生成

▲周五起受準塔巴外圍環流影響，秋意更濃，北部低溫20度。（圖／翻攝自天氣風險FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

天氣風險公司分析，位於沖繩南方的熱帶性低氣壓（95W），結構和環流越來越完整，最快在今天升格「塔巴」颱風，明後天往沖繩群島，穿越宮古島-那霸市中間海域，對台灣並沒有直接的影響。但外圍環流周五起影響，北部、東半部易有短暫雨勢，另外，台灣北方到東海可見「雲街」，秋意更濃，北台灣空曠地區低溫僅20-21度。

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▲塔巴颱風生成後將往沖繩方向穿越，對台灣無直接影響。（圖／中央氣象局）

塔巴颱風最快今生成，天氣風險指出，未來該系統將往沖繩群島穿越，對台灣無直接影響，但外圍環流將從明天開始影響，加強東北風、水氣變多。北部和東半部周五至周末容易有短暫雨勢，風浪也跟著加大；而中南部影響不大，雲量稍微變多。

▲台灣北方現雲街，周五六「秋意更濃」，北台灣空曠地區低溫可能只有20-21度。（圖／記者林敬旻攝）

另外，現在在台灣北方到東海可以看到比較窄的「雲街」，是涼空氣留下來的腳印，一小胞一小胞的排排站。天氣風險說，預計明後天「秋意更濃」，北台灣空曠地區低溫可能只有20-21度，雖然還不是特別冷，但已經頗有涼意，到了該加件薄外套的時候。

另外，值得留意的是空污問題，下風處的雲林以南，除了風吹砂之外，汙染物也容易堆積起來造成空品不佳，南北往返也要注意溫差。

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