影／香港賽馬「馬照跑」停1晚　十一「維港煙火秀」也取消！

記者蔡紹堅／綜合報導

香港「反送中」行動影響層面持續擴大，維多利亞港每年都會舉辦的「十一國慶」煙火秀因「公共安全考量」宣布今年停辦；而香港賽馬會也因擔心馬場被示威者包圍，取消了18日晚間的所有賽事。

▲2018年香港十一煙火秀。（圖／視覺中國）

香港自1997年回歸之後，每年都會舉辦「十一」國慶煙花匯演，過去曾有過兩次取消的紀錄。一次是2013年，因為前一年發生「南丫島撞船事故」，造成39人死亡、92人受傷，特首梁振英宣布隔年取消煙花匯演，以哀悼事故。第二次為2014年，原本已經規劃了全長23分鐘，發放23888枚煙花的表演，但因為9月26日發生雨傘運動，港府在9月29日宣布取消煙火表演，

本次煙火秀取消，港府只簡單提到「鑑於當前的情況，並基於整體公眾安全的考慮」，但多家港媒上周就已指出，港府因擔憂示威者聚集，引發安全風險，決定取消「十一」煙火秀，相關籌備工作已經暫停。

▼香港賽馬已有百年歷史。（圖／翻攝香港賽馬會）

宣布煙火秀停辦的同一日，香港賽馬會也因「不可預計的混亂情況」取消了當晚所有的賽事。雖未講明原因，但根據港媒報導，是因「反送中」示威者為了抗議建制派議員何君堯，在網路上發起活動，要在何君堯名下賽馬「天祿」出賽當晚到場「支持」。

何君堯一直以來與「反送中」群眾站在對立面，更被質疑與「721元朗白衣人襲擊事件」有關連，所以發現他名下有賽馬以後，許多示威者就開始在網路上策劃要去「支持」。而獲知賽馬因此取消後，何君堯表示，他感到驚訝與遺憾，並擔憂會影響到香港在賽馬世界的領導地位。

▼何君堯名下馬匹「天祿」。（圖／翻攝香港賽馬會）

香港賽馬歷史最早可追溯到1841年，當時是英國人將此項運動引入，第一座馬場「跑馬地馬場」於1845年落成。香港回歸前，鄧小平曾提到「馬照跑，舞照跳」，這一句名言也讓「賽馬」成為了香港人生活方式的其中一個象徵。

第二次世界大戰後，馬會除了天氣、馬流感、騎師死亡、以及70年代的馬伕罷工以外，幾乎沒有取消過賽事，也因此，18日晚間的賽事取消，引起了眾多馬迷、馬主的不滿，有的人批評何君堯，有的人批評示威者，有的人則認為是馬會處理不當。