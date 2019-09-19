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當2幼女面痛毆妻　男辯「她自己踢到櫃子」...下場出爐

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▲▼示意圖,性侵,挫折,暴力,家暴,恐怖,情緒,暗,害怕,成人,焦慮,手,恐懼（圖／123RF）

▲丈夫當著2個女兒面痛毆妻子，遭判刑4個月得易科罰金。（圖／示意圖）

記者邱中岳／台北報導

新北市1對夫妻結婚多年，但丈夫在2018年間涉嫌於小孩面前毆打妻子，甚至還將妻子從客廳拉到大門，但丈夫出庭否認指出，雙方正在討論離婚，對方登門吵鬧，所以才將妻子抱出門外，並無毆打之意。

起訴書中表示，阿仁與妻子結婚多年，但因細故雙方分居且討論要離婚，但2018年7月某日，妻子突然跑到阿仁住處，阿仁要妻子離開且拉著她往大門走，掙扎之下反遭阿仁掐脖甩耳光。

妻子開庭時表示當時帶著2個女兒到阿仁住處，且跟阿仁說，「女兒來了，你要穿褲子，女兒要抱抱，你不會穿褲子嗎，這給她什麼觀念，注意一下你的行為，光著下半身抱女兒」等語。

但阿仁卻突然暴怒拉扯妻子頭髮、賞巴掌，甚至當2個小孩的面毆打妻子，讓2名幼子當場痛哭喊救命，事後警方到場，才將3人的東西丟出家門。

但阿仁事後否認犯案，表示係因妻子趁家中廚房裝潢時進入，他希望對方能夠離開，所以才將人抱起搬出門外，強調並沒有打妻子，過程中都是他被打、被踢，至於妻子的傷係因踢到櫃子導致。

法官認定阿仁因與妻子口角，即放任自身情緒，恣意訴諸暴力，且無視小孩在場目睹家暴過程，顯示其情緒管理及自我克制能力均有所不足，依傷害罪判刑4月，得易科罰金12萬元可上訴。

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