妻唸：不要光下身抱孩子！遭夫爆氣「甩巴掌摔出門」...女兒樓梯間哭喊：救命

▲男子在2女兒面前對妻子家暴，甩巴掌、掐脖樣樣來。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台北報導

一名男子阿義（化名）與妻子發生口角，竟失控出手爆打枕邊人，還當著2名幼女的面將老婆扔出門外，嚇得孩子當場崩潰大哭，見到員警到場仍持續大罵。士林地方法院審理後，依傷害罪判阿義有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

根據判決書，阿義妻子表示，丈夫念碩專班需要時間、空間才能寫論文，因此她帶著孩子娘家、住處兩邊跑，但丈夫一直延畢又休學2次，等了6、7年才畢業，2人並無分居，而丈夫期間會找藉口吵架。

回顧2018年7月中午，阿義與妻子發生爭執，他一怒之下要求妻子離開家，見到妻子拒絕，便徒手將妻子從客廳強拉到大門外，見到妻子不斷掙扎倒地，阿義還猛掐住妻子的脖子，再發了瘋似地甩耳光，最後將全身傷嚇傷痕累累的妻子拖出門外。

阿義坦承有把妻子移出門外，但矢口否認有任何傷害、強制犯行，強調自己是將妻子抱出門外，而非打出門外，妻子會遍體鱗傷「是他自己亂打亂踢、踢到櫃子受傷」。

阿義妻子表示，事發前她曾向丈夫說，「女兒來了，你要穿褲子，女兒要抱抱，你不會穿褲子嗎，這給她什麼觀念，注意一下你的行為，光著下半身抱女兒」。沒想到這句話卻意外觸怒阿義，他突然衝出來，一把扯住妻子的頭髮，狂吼「妳出去！」，又打掉妻子的眼鏡，接著一連串掐脖、甩巴掌的動作展開。

▲2名孩童遭眼前的景象嚇壞當場大哭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿義妻子見狀不妙，趕緊呼喊女兒，「幫我報警！」，但手機卻無法解鎖。她表示，丈夫後來又用手肘勒著她將她硬拖出去，「我沒有力氣但也一直做最後的抵抗」，最後才被摔出門邊，此時她轉頭見到大女兒在樓梯間哭喊，「救命！」，而站在門口的小女兒則是被丈夫一把扯進屋內，大門也被瞬間關上、鎖住。

她不斷在門外哀求丈夫開門，卻沒有獲得回應，就連警方到場時，阿義仍在員警面前對她口出惡言，還將母女3人的行李全部像垃圾一樣丟在門口地上。阿義妻子事後被診斷出，頸部、上唇、臉頰、右肩挫傷，右膝、右上臂、右手挫傷瘀青，可說是傷痕累累。

法官勘驗各項事證後認為，阿義竟因與妻子發生口角，就訴諸暴力，還在稚齡幼子的面前施暴，犯後又否認犯行，也未與妻子達成和解、賠償，決定依傷害罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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