簡秀枝／在世藝術家的至高學術榮譽！

▲安東尼.葛姆雷17日在倫敦皇家藝術學院登場。

倫敦皇家藝術學院於17日，為知名英國雕塑家安東尼.葛姆雷（Antony Gormley,1950-)舉辦大型個展。這是近十餘年來，英國最受矚目的藝術盛事之一。

這也是倫敦皇家藝術學院，秉持傳統，為在世重要藝術家，所安排的重磅型展覽，安東尼.葛姆雷是繼大衞.霍克尼（David Hockney,)、安塞爾姆·基弗 （Anselm Kiefer，1945-） 、艾未未（Ai Weiwei,1957-)之後，以皇家藝術學院院士身份的扛鼎大展，緊接而來的是瑪莉娜·阿布拉莫維奇 （Marina Abramovic，1946-）。果然，彈無虛發，這個展覽，受到藝術界高度期待與評價。

安東尼.葛姆雷從事藝術創作40多年來，國際展覽邀約不斷，但倫敦皇家藝術學院一向以學術形象稱著，身為皇家藝術學院院士，他格外在乎這個展覧的完整性，除了代表性舊作外，他還量身打造多件新作。展覽品項，從素描、雕塑以及飽含環境體驗的新作，預計使用皇家藝術學院主廳以及13個附廳，規模堪稱宏大。

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今年69歲安東尼·葛姆雷，出生倫敦天主教家庭，是家中7個孩子中最小的一個。由於父母對孩子的管教特別嚴格，信奉「棒棍底下出孝子」的打駡教育，全家人生活被規範得井然有序。童年記憶中，從3到12歲中，他總是被要求「乖乖，早點上床睡覺」、被強迫「一個人睡在閣樓上」。「睡不著，我必須躺在那裡」、「不能動，不能動，否則會⋯！」因此，他患了「幽閉恐懼症」，一旦進入狹小、黑暗空間，就會緊張起來，甚至無法一個人坐在車上」。

年紀增長後，安東尼·葛姆雷深知那是一種心理疾病，為此，他決定訓練自己走出恐懼⋯。「我俯臥在床上，用床單緊緊蓋住自己」、「我把腳放在枕頭上，頭往下探，看著床底，然後不斷對自己說，我不害怕、我不害怕⋯」他逐漸學習控制自己情緒。後來，他進入約克郡教會學校安普爾福音學習。修道院士們允許他在牆上塗鴉，給學校留下一幅壁畫。當他離開學校時，修道士還向他買了8幅作品。有了那些肯定與鼓勵，讓對他自己的藝術才能，逐漸有了自信。

畢業後，父母不允許他進藝術學校，希望他成為銀行家或神父，而且耳提面命，「你必須有一份工作，不能成為父母或國家負擔⋯」。這樣的成長背景，對他的藝術之路發展，乍看是阻力，但反而是人生厚度的奠基。後來他進入英國劍橋大學三一學院，學習考古、人類學和藝術史。在那裡，不完全在課堂上的學習，而是結交一群朋友。其中有位朋友，後來幚他在懷特查珀爾畫廊舉辦個展，同時，因為他會畫壁畫，攢了一筆錢，讓他可以前往印度觀摩。

就在1970年代初，果真因緣巧合，他在印度和斯里蘭卡的佛教修禪經歷，有如神來之筆，產生了深刻影響。他帶著畫作回國，主題包括旅途中所見，舉凡人物、建築、寺廟、飛鳥、野兔⋯，深化了他的觀察能力，也累積繪畫技巧，因此他贏得倫敦議會的奬學金，先後進入中央藝術學校⋯等3所院校學習。1979年完成學業，他非常明顯找到自己興趣所在是藝術雕塑。

1980年他創作《母親的驕傲》、《房間》雕塑作品，由此對澆鑄人體模型產生濃厚興趣，尤其，透過太太 Lady Gormley ( Vicken Parsons)恊助，「直接用上藝術家自己身體」澆鑄身體模型。當然，初期，並非一帆風順，例如，毛髮黏貼石膏、擺造型不易持續⋯。然而，這條創作之路，展翅迎向他，高瘦身型的他，比任何人更適合做自己的模特兒，很享受自己澆鑄模型過程，而且一做就是一輩子。

「當你放棄選擇的自由，尤其放棄選擇行動的自由，你的思想就會到達另一個境界，這就像冥想一樣」。安東尼·葛姆雷非常能夠苦中作樂，享受靜思奧妙，甚至還把自己冥想的功力，歸功於自己的童年時期，躺在床上，胡思亂想的結果。雕塑世界中的的冥想與寧靜，他舉重若輕，內化轉型，化為源源不竭的巧思慧想，讓作品與日月星辰，同輝共榮，坐穩國際當代藝術界的一線藝術家之列。

擅長運用「人的體形」進行創作。通過對人體結構的研究，安東尼·葛姆雷以雕塑為記憶和變革的載體，給予了素材全新的形象活力。透過大半生的創作，安東尼.葛姆雷持續關心的議題，人體的空間本質，尤其內在陰暗空間、人體投身在空間之中、以及人體與周遭環境互動、實驗關係。對安東尼.葛姆雷來說，藝術不是單向，藝術家創作，也不是一廂情願，自說自話的，越來越在乎作品，必須保持與外在的良好互動。安東尼·葛姆雷說，一件作品，或一個展覧的呈現，觀者的到達與參與，才會使創作者主題會被充分張顯。

由於攸關安東尼.葛姆雷的學術定位與評價，安東尼.葛姆雷對皇家藝術學院的大展，著力甚深，跨度也大，除了紙本素描，早期系列雕塑外，他更精挑細選多件特別具有意義的代表性作品。例如，安東尼.葛姆雷創作於1999年，早期作品《鐵嬰兒Iron Baby》，是他以襁褓女兒的翻模鑄鐵作品，濃濃的人父情懷，在感念時光飛逝，如今女性已婷婷玉立，回眸往事，歷歷在目。這件小巧玲瓏、人見人愛的䄂珍作品，呈現在安尼堡的莊園中。（the Annenberg Courtyard)。偌大的大自然庭園中，出現了這件栩栩如生、捲曲趴睡的小作品，在遼闊巨大與捲縮孤單，張顯人類的渺小脆弱，然而，軀體卻又像金蟬脫殼，硬殼下盡是時間推移，以及昂揚生命力的展現。

還有1970和1980年代，不少早期、很少爆光的作品，安東尼.葛姆雷創作的脚步不斷，實驗性的原汁原味了連結到大地藝術、表演藝術，以及極簡藝術，多元豐富，創思泉湧。例如，1977-1999年代的代表性作品，涵蓋土地、海洋和空氣，而裹鉛的人造標的物，利用大自然的穹蒼天幕，高樓大廈，深山幽谷，甚至人來人往的十字街頭，空間的屬性與層次，無奇不有，藝術家拋出的議題，也彷佛袤廣天地的大哉問。

安東尼·葛姆雷成名之作系列，真人大小的鑄鉛人體雕塑，這些雕塑，是他在1980年代後，以自己軀體模型鑄成。藝術家如假包換的真人版呈現，逼真寫實之外，也承載著藝術家在裹著石膏濕膜數個小時的真摯誠意，倍具說服力。當189公分高，數以噸計的作品，挺立矌野，仰天立地，兼具宗教昇華的儀式性，與人類軀體探求的不朽性，饒富深意。

當他站在西方人體雕塑的前沿，賦予東方哲思，以及旺盛企圖心及生命活力，一件件或隱晦、或誇張的作品中，有沈甸厚重鑄鐵雕塑、也有輕如線圈、毛毛人、阿飄式的鴻羽代言，甚至從衣著中撕裂成矩陣圖樣、堆疊石塊、甚至一潭紅土池水，安東尼·葛姆雷無招之招，出神入化。

就像藝術家中的哲學家、人類學家、社會學家、歷史學家，通過一系列「人像」，安東尼·葛姆雷完全打破雕塑的媒介空間、時間局限性，把議題從美術館、畫廊領出，投入社會空間，為芸芸眾生，製造、預留更多人文對話。值得一提的是，這個展覧，也包括不少收藏家作品的 ......查看原始文章

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