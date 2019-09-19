　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與柯文哲「柯昌配」？　黃國昌：時力與民眾黨處於競爭關係

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼針對時代力量擬徵招參選2020總統,黃國昌出面回應。（圖／記者李毓康攝）

▲針對時代力量擬徵召參選2020總統，黃國昌出面回應。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

針對2020總統大選，時代力量正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召立委黃國昌為優先考量選項之一，甚至傳出時代力量可能與台灣民眾黨合作，台北市長柯文哲將與黃國昌組成「柯昌配」。對此，黃國昌19日表示，自己的立場從來沒有改變，就是沒有辦法支持「兩岸一家親」，且時力與民眾黨現在仍處於競爭關係，但只要是對人民有益的公共議題，任何政黨或政治人物當然都有合作的空間。

黃國昌表示，自己目前沒有黨職，沒有辦法代表黨的立場發言，相關問題還是要由黨主席與決策委員會討論後才能決定。不過他說，自己的個人立場從來沒有改變，就是沒有辦法支持「兩岸一家親」，但台灣有時候在討論這方面的問題時過度標籤化與簡化，導致公民社會的討論越來越淺薄化。

黃國昌指出，時代力量與台灣民眾黨現在處於競爭關係，但只要是對人民有益的公共議題，任何政黨或政治人物當然都有合作的空間。他舉例，在立法院內朝野很喜歡發布四黨聯合聲明，「四個黨團都簽字，那也是一種合作」，只要內容是符合國家與人民的利益，大家彼此各退一步都可以接受。

黃國昌也強調，自己已經大概兩三年沒有與柯文哲見過面或是通過電話，「完全沒有」，甚至在去年九合一大選期間也從來沒有跟柯文哲同框過，不知道不斷炒作這種議題有什麼意義。

ET快訊
人夫驚「存款少1億」！秒衝病房控妻：與醫有特別交情
哈孝遠虧過頭！男主持走心「停機錄不下去」…女星嚇到躲廁所哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠黨唾棄時代力量　批黃國昌選總統「恐保送韓國瑜當選」

吐瓦魯新總理上任　外交部：與駐館互動密切

批臉書推特刪中國帳戶　陸網信辦副主任：封禁客觀理性聲音

與柯文哲「柯昌配」？　黃國昌：時力與民眾黨處於競爭關係

郭台銘不選又急退黨…原因曝光　范世平：不要叫他幫韓國瑜助選

非洲豬瘟「周邊九國全淪陷」 蘇貞昌謝14部會：絕不能任何鬆懈

陳明文盼調高老農津貼　政院：明年不會但關心農民立場不變

賴品妤「頭髮插進麥克風」爆紅　蘇巧慧爆料：蘇貞昌看了超羨慕

影／柯媽擲醒茭盼兒先登記　柯文哲：那麼愛選叫她去選新竹市立委

陳水扁指「天年已過」　呂秀蓮酸沒做人原則：我活得好好的

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

綠黨唾棄時代力量　批黃國昌選總統「恐保送韓國瑜當選」

吐瓦魯新總理上任　外交部：與駐館互動密切

批臉書推特刪中國帳戶　陸網信辦副主任：封禁客觀理性聲音

與柯文哲「柯昌配」？　黃國昌：時力與民眾黨處於競爭關係

郭台銘不選又急退黨…原因曝光　范世平：不要叫他幫韓國瑜助選

非洲豬瘟「周邊九國全淪陷」 蘇貞昌謝14部會：絕不能任何鬆懈

陳明文盼調高老農津貼　政院：明年不會但關心農民立場不變

賴品妤「頭髮插進麥克風」爆紅　蘇巧慧爆料：蘇貞昌看了超羨慕

影／柯媽擲醒茭盼兒先登記　柯文哲：那麼愛選叫她去選新竹市立委

陳水扁指「天年已過」　呂秀蓮酸沒做人原則：我活得好好的

「無線通訊研發大樓」首度亮相　蔡明介：聯發科5G晶片準備好了

綠黨唾棄時代力量　批黃國昌選總統「恐保送韓國瑜當選」

《信號》殺人魔「翻盤偵訊」曝光！　典獄長狂讚：他是第一名模範囚犯

香港跟進Fed腳步降息1碼至2.25％　金管局總裁：需留意Fed內部對利率立場分歧

楊丞琳李榮浩領證結婚　閨蜜黃小柔曝婚宴細節

圈購未上市股票3個月賺10%　股市炒手胞妹和姪子聯手吸金121億

Kobe自揭與歐尼爾拆夥原因　不想退休後被說「靠俠客才偉大」

首善之都淪為「首購地獄」　千萬內找嘸25坪新建案

中職／交棒給日本樂天　劉玠廷：正式離開棒球市場

吐瓦魯新總理上任　外交部：與駐館互動密切

政治熱門新聞

獨／柯思考「柯昌配」 　韓營樂..

高嘉瑜超兇：給韓死唯一方法就是..

德民眾請願與台建交　外交部：尊..

郭粉韓粉是兩群生物　李正皓：腦..

獨／韓國瑜求見郭台銘請託多組「..

韓國瑜民調直直落　文化大學主任..

快訊／時力擬徵召黃國昌參選20..

正妹參選90度鞠躬　抬頭掀飛麥..

藍營大老登報　柯：15人曾勸進..

柯媽急奔中選會　柯文哲：不想理..

郭董不選了！正妹女主播曝近況：..

呂秀蓮：蔡英文莫怪我參選！

柯媽擲筊問城隍爺「柯文哲選總統..

教授分析郭董為何退黨　不要叫他..

更多熱門

相關新聞

教授分析郭董為何退黨　不要叫他幫韓國瑜助選

鴻海集團創辦人郭台銘退出總統大選後，不少背後內幕於近日接連爆出。對此，台師大政研所教授范世平就在臉書分析，郭台銘早已準備不參選，為何又急著退黨，原因就是要國民黨「不要叫他幫韓國瑜助選」。

柯媽盼兒先登記　柯P：那麼愛選叫她去選立委

柯文哲酸卓榮泰：不要贏筊又要贏話

民眾黨小雞焦慮　柯P：母雞跑了要找母鴨

時力擬徵召參選總統　黃國昌：不在我的待辦事項

關鍵字：

黃國昌時代力量2020大選2020總統大選台灣民眾黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

姊爬上老公床！王瞳心死削髮為尼

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目睹嚇哭

南韓男友受夠瑤瑤狂踩3地雷

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面