與柯文哲「柯昌配」？　黃國昌：時力與民眾黨處於競爭關係

▲針對時代力量擬徵召參選2020總統，黃國昌出面回應。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

針對2020總統大選，時代力量正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召立委黃國昌為優先考量選項之一，甚至傳出時代力量可能與台灣民眾黨合作，台北市長柯文哲將與黃國昌組成「柯昌配」。對此，黃國昌19日表示，自己的立場從來沒有改變，就是沒有辦法支持「兩岸一家親」，且時力與民眾黨現在仍處於競爭關係，但只要是對人民有益的公共議題，任何政黨或政治人物當然都有合作的空間。

黃國昌表示，自己目前沒有黨職，沒有辦法代表黨的立場發言，相關問題還是要由黨主席與決策委員會討論後才能決定。不過他說，自己的個人立場從來沒有改變，就是沒有辦法支持「兩岸一家親」，但台灣有時候在討論這方面的問題時過度標籤化與簡化，導致公民社會的討論越來越淺薄化。

黃國昌指出，時代力量與台灣民眾黨現在處於競爭關係，但只要是對人民有益的公共議題，任何政黨或政治人物當然都有合作的空間。他舉例，在立法院內朝野很喜歡發布四黨聯合聲明，「四個黨團都簽字，那也是一種合作」，只要內容是符合國家與人民的利益，大家彼此各退一步都可以接受。

黃國昌也強調，自己已經大概兩三年沒有與柯文哲見過面或是通過電話，「完全沒有」，甚至在去年九合一大選期間也從來沒有跟柯文哲同框過，不知道不斷炒作這種議題有什麼意義。