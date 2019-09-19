臉書大頭貼曬美照！「爆醜方形狀」她驚偷改版　臉友哀號：還我圓形視角

▲女網友換大頭貼後，崩潰一波！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

網搜小組／劉維榛報導

不少臉書用戶會曬出大頭貼，除了增加辨識度，也能讓好友瞭解個人近況！不過有女網友發現，近日更換一張美照，原本是圓形模板，如今還原成死板板的方形狀，臉友也崩潰哀號，「還我圓形大頭貼！」

隨著臉書影響力越來越強大，不少網友靠著社群網站，找尋N百年不見的親朋好友，更有人墜入網戀愛河，找到人生中的真命天子、天女。當然第一印象很重要，個人大頭照就是重要關鍵，能傳達一個人的個性。

本站曾報導《社群大頭貼曝人格特質 原來愛用貓狗照的屬於這種人…》，其中熱愛拍朦朧美照的人，屬於親和型，追求社會的和諧與合作；照三餐換大頭照的人，則偏向自戀人格，無時無刻想呈現最好的自己，其中以女性占大宗。

值得注意的是，今（19）日有女網友崩潰驚呼，臉書偷偷改版了，原本大頭照是圓形的模板，又變回方形狀，且稍早手滑塗鴉牆時，也發現友人的大頭貼也是一模一樣情況，她忍不住直言「覺得方的不比圓的美麗！」

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▲女網友表示，預設圖片時，就呈現方形狀！

《ETtoday新聞雲》進一步實測臉書手機APP，版本是238.0，大頭貼仍呈現圓形狀，對此，女網友笑稱，「可能我的蘋果iOS版FB走在很前面，或是只有我是被測試的版本！」不過，臉友們不須過於焦躁，另有網友認為，有時臉書只是短暫測試，可能一陣子後就換變回圓形狀。

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