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她是拉拉山民宿「經營者」　搞到有聲有色…一查竟是失聯移工

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▲移民署北區事務大隊桃園專勤隊人員16日喬裝旅客前往拉拉山民宿，查獲逃逸越南移工「阿桃」竟經營民宿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署北區事務大隊桃園專勤隊人員16日喬裝旅客前往拉拉山民宿，查獲逃逸越南移工「阿桃」竟經營民宿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊日前接獲檢舉，在桃園市復興區拉拉山民宿業者居然僱用失聯移工，隊員喬裝旅客前往查緝，在復興區上巴陵某民宿邱姓業者違法聘僱陶藝失聯移工，將民宿經營管理工作全權委由越南失聯移工「阿桃」打理，16日當場查獲「阿桃」到案，邱姓業者則依違反就服法送辦。

▲移民署桃園專勤隊人員查緝逃逸越南移工「阿桃」，還請員工示範如何操作自製滅火器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊人員查緝逃逸越南移工「阿桃」（圖左），還請員工示範如何操作自製滅火器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據桃園市專勤隊隊長荊少安指出，36歲越南移工「阿桃」約6、7年前來台時曾在邱姓業者住家從事監護工，後來因來台原因消失面臨遣返回越南，竟逃逸失聯後藏匿於在復興區上巴陵山區，因邱經營民宿急需用人，所以非法僱用「阿桃」。

「阿桃」因來台多年能說出一口中文，儼然以民宿主人自居，私下經常招待越南同鄉在民宿，甚至自行對外招攬房客，包辦房務清潔、園區造景與餐飲炊事等民宿管理工作，邱姓業者也全權委由「阿桃」管理維護，「阿桃」還私下聘請失聯越南移工擔任清潔與管理工作。

▲移民署桃園專勤隊人員喬裝旅客在拉拉山民宿，越南移工「阿桃」竟變身為民宿經營者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊人員喬裝旅客在拉拉山民宿，越南移工「阿桃」竟變身為民宿「經營者」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專勤隊人員16日喬裝旅客前往上巴陵民宿查緝，發現「阿桃」居然還為配合政府要求還設有消防演練規定，甚至扮演消防管理人角色，自製滅火器材、逃生路線演練與火警通報等自衛消防演練，絲毫不輸給正式民宿經營業者，專勤局表明身分後，「阿桃」當場傻眼，也坦承是失聯移工，專勤隊將邱姓業者依違反就業服務法移請桃園市政裁處外，「阿桃」也將等候遣返。

移民署呼籲，為展現非法外來人口積極管理之決心，將依轄區特性、實施不定期、不定時查察，另針對人口販運案件加強執法，請國人務必遵守法令相關規定，勿以身試法。移民署自行到案及檢舉非法雇主、仲介免費專線：0800－ 024881；另防制人口販運專線 ：(02)2388－3095 ，請民眾及自行到案者踴躍檢舉與投案。

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