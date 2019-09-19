不當法律小白！賴瑩真律師教你《生活法律防身術》

▲賴瑩真律師創立YouTube影音頻道「律師說真話╳賴瑩真律師」，更出版新書《生活法律防身術》，讓更多人了解法律，不當法盲。（圖／翻攝自YouTube／「律師說真話╳賴瑩真律師」）

記者王淑君／綜合報導

為了拉近民眾與法律的距離，不要覺得法律條文像無字天書般難懂，因為法律這個東西，還沒碰到的時候，會希望永遠不要遇到它；一旦碰到了，卻又會後悔沒有早點認識它，這也是賴瑩真在如今15年律師生涯的體認，也是當初創立YouTube影音頻道「律師說真話╳賴瑩真律師」的初衷。

受不了媒體、網路上許多似是而非的法律見解，還有針對新聞老愛湊熱鬧發表看法的網紅跟名嘴，她深刻體會到法律與民眾之間的巨大落差。她認為，再多的文字解說，都比不上一個生動的譬喻來得容易了解；再多的法理解釋，都沒有一段能夠同理民眾心理的解說來得有效果。除了影音頻道外，她也同步開設同名臉書粉絲團及Instagram專頁，她也出版新書《生活法律防身術》，讓讀者遇到法律糾紛不再手忙腳亂。

書中分成六大領域：生活篇、網路篇、職場篇、兩性及家庭篇、消費篇、租屋篇，拆解成48個不懂不行的常見案例，透過其生活化及專業的法律分析，配上貼心提醒及實用小法典，也附上相關法條可供快速查閱，並替法律專有名詞輔以白話翻譯，讓你輕鬆看懂問題，了解法律。

舉例來說，只是臉書按個讚，就可能被告誹謗？懷孕就要被調職或離職，憑什麼？網購被騙買到假貨，求償有門嗎？房東收房租很光速，修馬桶或換家具卻超龜速？還有層出不窮的詐騙集團、醫療糾紛、虐童事件等，人生海海，誰都不能繼續當法律小白，也讓惡鄰居、慣老闆、壞房東、負心怨偶等通通退散！

▼賴瑩真律師新書《生活法律防身術》。（圖／和平國際出版）