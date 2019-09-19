弱勢少年街友視角看台北城　台灣高鐵贈票助成行

▲▼台灣高鐵贈票贊助弱勢少年以街友視角體驗台北城。（圖／台灣高鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣高鐵公司長期關懷弱勢學生及城鄉學習資源的差距，19日贊助「社團法人嘉義縣紫藤婦幼關懷協會」社工帶領嘉義縣弱勢家庭青少年搭乘高鐵前往台北，進行兩天一夜「打開視野 創造夢想」的體驗學習與探索活動。30位弱勢家庭青少年除了體驗高鐵帶來的舒適與便捷也將走訪國立台灣大學、總統府、二二八公園及國立台灣博物館等代表性景點。

▲▼ 台灣高鐵由嘉義站站長毛家鵬(左二)代表贈票，嘉義縣社會局由副局長張翠瑤(右一)代表提供經費補助，贊助弱勢少年以街友視角體驗台北城。（圖／台灣高鐵提供）

「社團法人嘉義縣紫藤婦幼關懷協會」少年也由協會與「社團法人台灣芒草心慈善協會」合作安排參與「街遊－Hidden Taipei」行程，由街友擔任徒步導覽員陪伴這群青少年嘗試從不同群族的社會視角去解讀都會樣貌，以提升年輕世代對於台灣這片土地的情感與其歷史文化的認識和了解。

「社團法人嘉義縣紫藤婦幼關懷協會」創辦人劉宏鈺理事長指出，嘉義縣有許多家庭都以務農及各種勞力工作維生，半數以上中小學學生因為來自單親、新移民或隔代教養家庭，在鄉村資源不足、家庭結構不完整的情況下，家庭經濟相對處於弱勢，很少有機會能夠出外旅遊、增廣見聞，感謝台灣高鐵公司提供免費搭乘高鐵北上旅遊的機會，同時也謝謝嘉義縣社會局的經費補助因此得以與國立台灣大學社會工作學系師生於活動期間共同陪伴，讓這群孩子豐富生活體驗，感受來自社會的溫暖與關懷。

高鐵嘉義站站長毛家鵬表示，高鐵公司積極實踐成為「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景，持續參加社會的公益活動，希望透過這次高鐵之旅，讓學生們獲得更多的學習資源及開闊的視野，享受一個快樂的成長機會。