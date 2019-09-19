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還在觀望！海外資金匯回專法上路滿月成績單　6台商申請總額僅10多億

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▲保險，計算，保單，保障，賠償，保險金，財富，理財，財務。（圖／pixabay）

▲外界視為資金活水回台法案，海外資金回台專法上路滿月，目前申請共計6案，申請匯回金額約10多億元。（圖／pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

隨著中美貿易戰延燒、全球反避稅風潮，在外多年的台商多有了將資金移回台灣的需求。《境外資金匯回管理運用及課稅條例》（海外資金匯回專法）自8月15日上路至今已經滿月，據財政部統計，已經有6台商向國稅局提出申請，申請匯回總額共計10多億元。

根據海外資金匯回專法的規定，台商海外資金匯回第一年的優惠稅率是8%、第二年則是10%；如果在期限內完成實質投資，可以申請50%稅款退回，也就是最低稅率4%~5%。不過，台商依據專法匯回的資金，必須在專戶中5年，至第6年開始才能分年提領1/3。且匯回資金只有25%可以投資金融商品、5%自由運用，但禁止投入房地產。

請繼續往下閱讀...

該專法自8月15日上路，可以開始向國稅局申請，根據統計，目前已經有6台商向國稅局申請回台，其中3台商已經獲得核准，將陸續將資金匯回台灣；另外3案則還在申請的程序當中。另申請回台的台商以企業為主，5案是以企業名義將資金調整回台、1案則是個人的名義，其中不乏上市櫃公司將海外資金調整回台。

據財政部估計，專法上路之後每年誘發匯回的資金低推估為1333億元、中推估為4727億元、高推估8907億元，目前上路剛滿月，所達成的成績還未達低推估的1%。

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