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iPhone 11最低5千有找　網購早上訂、下午到

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▲▼iPhone 11。（圖／達志影像／美聯社）

▲網購開放預購iPhone 11系列後，觀察到新色「夜幕綠」及經典「黑色」最受青睞。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪菱鞠／台北報導

年度話題新機iPhone 11系列先前開放網路登記預約後，網購業者觀察以iPhone 11 Pro Max、iPhone 11預約最多；顏色則以今年推出的新色「夜幕綠」及經典「黑色」最受青睞。新機即將於明（9/20）起正式開賣，電商平台不只推購機好康回饋，還有限定早鳥活動讓果粉不用辛苦排隊。

蝦皮購物將於9/20當天推出iPhone 11系列限定早鳥活動「早上訂下午到」，凡於當日8:00～12:00期間訂購、18:00前即可送達台北市全區，前100名下單還可0元加價購iPhone11系列保護貼。另搭配「線上手機回收」，指定機種完成舊機回收，最高可現領20,425元，之後若要購入原價24,900元的iPhone 11 64G，最低僅需4,475元，當月完成訂單再加碼送1,500元補助折扣。另外，銀行回饋最高享14%刷卡金。

東森購物網則表示，Apple憑藉基本款較以往便宜50美元的策略，且iPhone 11、iPhone 11 Pro Max分別以綠色、紫色及夜幕綠等口碑新色加持下，買氣持續發燒，11日提前開放預約購買後，網站登記人數相比去年突破成長4倍；即日起也祭出會員預約登記購機現折1,000元、刷卡最高享10%回饋及24期零利率，其中指定刷玉山銀行信用卡單筆分期滿50,000元送3,000元刷卡金，此外，賣場24H快速到貨，9/21即可將新機送到消費者手中，強打購機不必出門排隊。

隨著新機開賣，iPhone相關配件也祭出限時下殺，蝦皮購物首推鋼化玻璃膜保護膜銅板價79元、四角氣囊防摔保護殼百元有找、品牌大店犀牛盾全系列原廠手機殼，貼身防護一次到位；另有快充無線充電盤適用蘋果手機全機型。生活市集推出「APPLE專區」，集結AirPods第二代、iPad mini、原廠傳輸充電線、四合一擴充轉接頭等多款蘋果熱門商品，通通推出超值優惠價，全面免運送到府。momo購物網精選Moshi、犀牛盾、UAG、Casemate、Spigen等品牌行動周邊配件，優惠85折起。

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