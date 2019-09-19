　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄「開槍發大財」治安慘！　刑事局長進駐市警局…主官「青筍筍」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高雄市治安接連三天大亂鬥，刑事局長南下坐鎮開會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市治安接連三天大亂鬥，刑事局長南下坐鎮開會 。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜平日拚市政，假日拚選舉，不過現在光是平日連續三天深夜，高雄市的治安呈現一個大亂鬥的情況，鼓山先是發生直播主連千毅的倉庫遭到砸毀，接下來前鎮一間寵物店被砸，到了第三天這兩個地方，一個無視警力開車衝撞大門，一個是被開4槍，鬧到警政署很不開心，請刑事局長黃明昭南下坐鎮開會，黃明昭接受訪問時，表示會全力遏止這股歪風，讓公權力得以伸張。

警政署是在19日早上8點22分發表聲明表示針對高雄市近日因「直播主糾紛，發生寵物店砸店、街頭聚眾鬥毆、䦕槍等事件」，讓民眾無法安居樂業，警政署署長陳家欽特別重視，並要求高雄市政府警察局相關主管痛加檢討，並指派刑事警察局局長黃明昭立即南下召開專案會議，全力偵辦查緝！

▲高雄市治安接連三天大亂鬥，刑事局長南下坐鎮開會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市治安接連三天大亂鬥，刑事局長南下坐鎮開會 。（圖／記者吳奕靖攝）

刑事警察局長黃明昭是在上午11點多抵達高雄市政府警察局開專案會議，一下車就受到媒體包圍詢問對於高雄治安的情況，而且警政署的聲明當中，措詞相當強硬：「讓民眾無法安居樂業」、「相關主管痛加檢討」，似乎有質疑高雄市警察局對於街頭暴力事件的處理「不夠強硬」，對於這個部分，黃明昭沒有正面回答：「剛好密集，這段時間有發生幾起案件，所以署長非常重視，特別要求刑事局結合高雄市，全力查緝來遏止這個歪風，來展現公權力立場」。

不過連續三天的街頭暴力、開槍等事件究竟是什麼原因，黃明昭簡單說明：「後來查獲的嫌犯對象有清查，具有一些幫派背景，有一些是外縣市」，而高雄市刑大面對這幾起的衝突事件，刑大副大隊長陳柏彰解釋：「近日兩位直播主所引發的幾起街頭暴力事件，從9月17日所發生的第一起開始，高雄市警方就組成專案小組，已經陸續查獲並傳喚20多名涉案嫌犯到案，釐清相關案情」。

究竟高雄市這三天的街頭暴力事件，據了解都跟「ˊ直播主」有關，一方是自稱為直播天王的連千毅，另外一方是寵物店，平時也有在進行公益直播，但為何會演變成為街頭衝突，主要是因為「直播」這塊利益大餅，跟一般古惑仔電影為了爭「角頭地盤」的情況不同。

▲高雄市治安接連三天大亂鬥，刑事局長南下坐鎮開會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲趕在刑事局警察局長抵達高雄前，市刑大開記者會強調這幾天的偵辦作為 。（圖／記者吳奕靖攝）

腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

影／韓國瑜忙選總統！高雄治安連三日遭挑戰　20車聚叫囂「衝撞」連千毅倉庫

影／「慶記」改開高雄　前鎮寵物店大門遭砸隔44小時又遭開4槍....分局長臉鐵青

高雄前鎮寵物店大門被開4槍　連轟「現此時」22秒現場畫面曝光　
 

ET快訊
人夫驚「存款少1億」！秒衝病房控妻：與醫有特別交情
哈孝遠虧過頭！男主持走心「停機錄不下去」…女星嚇到躲廁所哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園待業男「20多刀」砍死屋主　到警局自首…法院裁定羈押　　

她是拉拉山民宿「經營者」　搞到有聲有色…一查竟是失聯移工

當2幼女面痛毆妻　男辯「她自己踢到櫃子」...下場出爐

貪污檢察官詹昭書收賄瞎扯入厝禮　判刑10年定讞將發監

沒繫安全帶上國道遭攔　通緝犯假配合「進車加油門」撞2警逃逸

高雄「開槍發大財」治安慘！　刑事局長進駐市警局…主官「青筍筍」

車搖晃擦撞分隔島警攔查　一停車「6逃逸移工竄出」1人遭壓制

人夫驚「存款少1億」！秒衝病房質問...控妻「掩面吐真言」：與醫有特別交情

勒死長榮空姐妻伴屍3小時！狠夫被判15年　家屬「會再上訴」痛斥：無法原諒

愛上「台中富二代」貸款905萬助投資…結果被拿去買房給別的女人

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

桃園待業男「20多刀」砍死屋主　到警局自首…法院裁定羈押　　

她是拉拉山民宿「經營者」　搞到有聲有色…一查竟是失聯移工

當2幼女面痛毆妻　男辯「她自己踢到櫃子」...下場出爐

貪污檢察官詹昭書收賄瞎扯入厝禮　判刑10年定讞將發監

沒繫安全帶上國道遭攔　通緝犯假配合「進車加油門」撞2警逃逸

高雄「開槍發大財」治安慘！　刑事局長進駐市警局…主官「青筍筍」

車搖晃擦撞分隔島警攔查　一停車「6逃逸移工竄出」1人遭壓制

人夫驚「存款少1億」！秒衝病房質問...控妻「掩面吐真言」：與醫有特別交情

勒死長榮空姐妻伴屍3小時！狠夫被判15年　家屬「會再上訴」痛斥：無法原諒

愛上「台中富二代」貸款905萬助投資…結果被拿去買房給別的女人

首善之都淪為「首購地獄」　千萬內找嘸25坪新建案

中職／交棒給日本樂天　劉玠廷：正式離開棒球市場

吐瓦魯新總理上任　外交部：與駐館互動密切

香港賽馬「馬照跑」停1晚　十一「維港煙火秀」也取消！

女排最性感「俄羅斯娃娃」伊凡莫娃　球技顏值電翻世界盃

弱勢少年街友視角看台北城　台灣高鐵贈票助成行

桃園待業男「20多刀」砍死屋主　到警局自首…法院裁定羈押　　

涼空氣雲街出現！專家曝「北部低溫」要更涼了　塔巴颱風最快今生成

西螺路名牌太「飛遜」　網友嘆：人生路難走…貨車撞出來的！

不怕摔到分手！調整「騎乘姿勢＆身體移動方式」克服右彎恐懼

社會熱門新聞

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目..

中和民宅氣爆　2女被拉出1人失..

十幾部車「衝」連千毅倉庫

與小王爽啪...買潤滑液添快感..

屋子爆炸連轟3聲！母親喪命女兒..

渣友闖家綑綁拍裸照！母護女含淚..

桃園男持雙刀砍死　友人斷頸慘死

畫面曝！貨車連撞8車釀1死4傷..

噁伯逼12歲女童口交再「車震」..

即／桃園男：我殺人了！　1男屍..

請吃大餐男友不是我　心碎男怒控..

小6女夢想「成酒家小姐」他傻眼..

勒死長榮空姐妻伴屍3小時　狠夫..

色男性騷強吻MC姐　噁聞胸被起..

更多熱門

相關新聞

送女友閨蜜回家遭球棒痛毆！愈想愈氣找人開槍

新北市中和區2名男子因日前感情糾紛相約談判，其中一名男子遭對方持球棒毆打，事後心生不滿，夥同友人持槍到男子家中，朝大門開槍示警，警方獲報後立即追查，晚間將2名開槍男子逮捕，起獲一把改造手槍，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例及社維法送辦。

連轟「現此時」22秒現場畫面曝光

國民黨韓郭大戰　李艷秋：蔡英文若連任怨不得人

直播／郭不選後 藍營將啟動總統、立委聯合作戰

助戰韓國瑜！郁慕明喊話韓粉：我們是去打蔡英文的

關鍵字：

韓國瑜高雄市治安直播鬥毆開槍警政署刑事局幫派

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

姊爬上老公床！王瞳心死削髮為尼

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目睹嚇哭

南韓男友受夠瑤瑤狂踩3地雷

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面