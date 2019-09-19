高雄「開槍發大財」治安慘！　刑事局長進駐市警局…主官「青筍筍」

▲高雄市治安接連三天大亂鬥，刑事局長南下坐鎮開會 。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜平日拚市政，假日拚選舉，不過現在光是平日連續三天深夜，高雄市的治安呈現一個大亂鬥的情況，鼓山先是發生直播主連千毅的倉庫遭到砸毀，接下來前鎮一間寵物店被砸，到了第三天這兩個地方，一個無視警力開車衝撞大門，一個是被開4槍，鬧到警政署很不開心，請刑事局長黃明昭南下坐鎮開會，黃明昭接受訪問時，表示會全力遏止這股歪風，讓公權力得以伸張。

警政署是在19日早上8點22分發表聲明表示針對高雄市近日因「直播主糾紛，發生寵物店砸店、街頭聚眾鬥毆、䦕槍等事件」，讓民眾無法安居樂業，警政署署長陳家欽特別重視，並要求高雄市政府警察局相關主管痛加檢討，並指派刑事警察局局長黃明昭立即南下召開專案會議，全力偵辦查緝！

▲高雄市治安接連三天大亂鬥，刑事局長南下坐鎮開會 。（圖／記者吳奕靖攝）

刑事警察局長黃明昭是在上午11點多抵達高雄市政府警察局開專案會議，一下車就受到媒體包圍詢問對於高雄治安的情況，而且警政署的聲明當中，措詞相當強硬：「讓民眾無法安居樂業」、「相關主管痛加檢討」，似乎有質疑高雄市警察局對於街頭暴力事件的處理「不夠強硬」，對於這個部分，黃明昭沒有正面回答：「剛好密集，這段時間有發生幾起案件，所以署長非常重視，特別要求刑事局結合高雄市，全力查緝來遏止這個歪風，來展現公權力立場」。

不過連續三天的街頭暴力、開槍等事件究竟是什麼原因，黃明昭簡單說明：「後來查獲的嫌犯對象有清查，具有一些幫派背景，有一些是外縣市」，而高雄市刑大面對這幾起的衝突事件，刑大副大隊長陳柏彰解釋：「近日兩位直播主所引發的幾起街頭暴力事件，從9月17日所發生的第一起開始，高雄市警方就組成專案小組，已經陸續查獲並傳喚20多名涉案嫌犯到案，釐清相關案情」。

究竟高雄市這三天的街頭暴力事件，據了解都跟「ˊ直播主」有關，一方是自稱為直播天王的連千毅，另外一方是寵物店，平時也有在進行公益直播，但為何會演變成為街頭衝突，主要是因為「直播」這塊利益大餅，跟一般古惑仔電影為了爭「角頭地盤」的情況不同。

▲趕在刑事局警察局長抵達高雄前，市刑大開記者會強調這幾天的偵辦作為 。（圖／記者吳奕靖攝）

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