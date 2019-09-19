　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沒繫安全帶上國道遭攔　通緝犯假配合「進車加油門」撞2警逃逸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國道警察攔檢遭通緝犯開車衝撞，2人受輕傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲國道警察攔檢遭通緝犯開車衝撞，2人受輕傷。圖為頭部受傷的劉姓警員送進急診室。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

因案遭通緝的男子18日晚間開車走台76線快速道路準備上彰化埔心交流道，因自己沒繫安全帶遭警方攔下。員警要求出示證件準備開單，對方竟假意配合找證件，卻加足油門逃逸，還撞傷2警，所幸只有輕傷，沒有生命危險。國道警方表示，目前已鎖定該男，全力追緝。

國道公路警察局第三公路警察大隊中心分隊劉姓與王姓員警，18日晚間在台76線快速道路與彰化埔心交流道匝道口設攔檢點進行攔查，發現一輛小客車車上男性駕駛未繫安全帶，要求他靠邊停車準備開罰單。

▲▼國道警察攔檢遭通緝犯開車衝撞，2人受輕傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲劉姓警員因頭部受傷，由救護車送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

男子先行配合警方下車，接著佯稱要上車找證件，一坐上車就踩油門加速逃逸，還擦撞來不及閃躲的2名員警。其中，40歲劉員有輕微腦震盪，左後頭皮撕裂傷，由救護車送往衛福部彰化醫院進行縫合手術後，19日凌晨2點多出院休息；47歲王員則右膝蓋擦傷，由警車送到急診，經治療包紮後立即出院。

▲▼國道警察攔檢遭通緝犯開車衝撞，2人受輕傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼王姓警員搭警車到急診室，自行走進急診室就醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼國道警察攔檢遭通緝犯開車衝撞，2人受輕傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

國道三隊除已掌握，該名男子疑似因案遭通緝，才會鋌而走險衝撞警察逃逸，目前已全力追緝。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

德醫馬培德棄博士學位來台「當中醫師」！　等到身分證超開心：以台灣人為榮

《天下雜誌》民調韓國瑜吊車尾　林佳龍批韓：好好做事，不要撒謊

已婚男騙愛空姐「交往產1子」！婆婆力挺小三：要就離婚，不然就接受

ET快訊
人夫驚「存款少1億」！秒衝病房控妻：與醫有特別交情
哈孝遠虧過頭！男主持走心「停機錄不下去」…女星嚇到躲廁所哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園待業男「20多刀」砍死屋主　到警局自首…法院裁定羈押　　

她是拉拉山民宿「經營者」　搞到有聲有色…一查竟是失聯移工

當2幼女面痛毆妻　男辯「她自己踢到櫃子」...下場出爐

貪污檢察官詹昭書收賄瞎扯入厝禮　判刑10年定讞將發監

沒繫安全帶上國道遭攔　通緝犯假配合「進車加油門」撞2警逃逸

高雄「開槍發大財」治安慘！　刑事局長進駐市警局…主官「青筍筍」

車搖晃擦撞分隔島警攔查　一停車「6逃逸移工竄出」1人遭壓制

人夫驚「存款少1億」！秒衝病房質問...控妻「掩面吐真言」：與醫有特別交情

勒死長榮空姐妻伴屍3小時！狠夫被判15年　家屬「會再上訴」痛斥：無法原諒

愛上「台中富二代」貸款905萬助投資…結果被拿去買房給別的女人

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

桃園待業男「20多刀」砍死屋主　到警局自首…法院裁定羈押　　

她是拉拉山民宿「經營者」　搞到有聲有色…一查竟是失聯移工

當2幼女面痛毆妻　男辯「她自己踢到櫃子」...下場出爐

貪污檢察官詹昭書收賄瞎扯入厝禮　判刑10年定讞將發監

沒繫安全帶上國道遭攔　通緝犯假配合「進車加油門」撞2警逃逸

高雄「開槍發大財」治安慘！　刑事局長進駐市警局…主官「青筍筍」

車搖晃擦撞分隔島警攔查　一停車「6逃逸移工竄出」1人遭壓制

人夫驚「存款少1億」！秒衝病房質問...控妻「掩面吐真言」：與醫有特別交情

勒死長榮空姐妻伴屍3小時！狠夫被判15年　家屬「會再上訴」痛斥：無法原諒

愛上「台中富二代」貸款905萬助投資…結果被拿去買房給別的女人

首善之都淪為「首購地獄」　千萬內找嘸25坪新建案

中職／交棒給日本樂天　劉玠廷：正式離開棒球市場

吐瓦魯新總理上任　外交部：與駐館互動密切

香港賽馬「馬照跑」停1晚　十一「維港煙火秀」也取消！

女排最性感「俄羅斯娃娃」伊凡莫娃　球技顏值電翻世界盃

弱勢少年街友視角看台北城　台灣高鐵贈票助成行

桃園待業男「20多刀」砍死屋主　到警局自首…法院裁定羈押　　

涼空氣雲街出現！專家曝「北部低溫」要更涼了　塔巴颱風最快今生成

西螺路名牌太「飛遜」　網友嘆：人生路難走…貨車撞出來的！

不怕摔到分手！調整「騎乘姿勢＆身體移動方式」克服右彎恐懼

社會熱門新聞

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目..

中和民宅氣爆　2女被拉出1人失..

十幾部車「衝」連千毅倉庫

與小王爽啪...買潤滑液添快感..

屋子爆炸連轟3聲！母親喪命女兒..

渣友闖家綑綁拍裸照！母護女含淚..

桃園男持雙刀砍死　友人斷頸慘死

畫面曝！貨車連撞8車釀1死4傷..

噁伯逼12歲女童口交再「車震」..

即／桃園男：我殺人了！　1男屍..

請吃大餐男友不是我　心碎男怒控..

小6女夢想「成酒家小姐」他傻眼..

勒死長榮空姐妻伴屍3小時　狠夫..

色男性騷強吻MC姐　噁聞胸被起..

更多熱門

相關新聞

汽機車凌晨還在飆　139線居民：聽到都會怕

很多人一聽到彰化139線道，印象就是車禍和飆車，其中部分區段經過住宅區。當地居民怒轟，飆車聲從白天吵到深夜，有的人凌晨還在飆，而且不只機車，汽車飆車聲音還要更吵，即使門窗緊閉也沒用，部分住宅圍牆被撞毀，補了過沒多久又被撞。

彰化領先全國！1萬老人免費拿「運動智慧錶」

他謊報朋友身分躲追查　友人也是通緝犯

老翁摔台1線摔倒　枋警＋村長+熱心民眾愛心動員協助

汽車汽油用盡　全家人「顧路」

關鍵字：

通緝犯衝撞警察國道埔心彰化

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

姊爬上老公床！王瞳心死削髮為尼

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目睹嚇哭

南韓男友受夠瑤瑤狂踩3地雷

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面