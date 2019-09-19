沒繫安全帶上國道遭攔　通緝犯假配合「進車加油門」撞2警逃逸

▲國道警察攔檢遭通緝犯開車衝撞，2人受輕傷。圖為頭部受傷的劉姓警員送進急診室。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

因案遭通緝的男子18日晚間開車走台76線快速道路準備上彰化埔心交流道，因自己沒繫安全帶遭警方攔下。員警要求出示證件準備開單，對方竟假意配合找證件，卻加足油門逃逸，還撞傷2警，所幸只有輕傷，沒有生命危險。國道警方表示，目前已鎖定該男，全力追緝。

國道公路警察局第三公路警察大隊中心分隊劉姓與王姓員警，18日晚間在台76線快速道路與彰化埔心交流道匝道口設攔檢點進行攔查，發現一輛小客車車上男性駕駛未繫安全帶，要求他靠邊停車準備開罰單。

▲劉姓警員因頭部受傷，由救護車送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

男子先行配合警方下車，接著佯稱要上車找證件，一坐上車就踩油門加速逃逸，還擦撞來不及閃躲的2名員警。其中，40歲劉員有輕微腦震盪，左後頭皮撕裂傷，由救護車送往衛福部彰化醫院進行縫合手術後，19日凌晨2點多出院休息；47歲王員則右膝蓋擦傷，由警車送到急診，經治療包紮後立即出院。

▲▼王姓警員搭警車到急診室，自行走進急診室就醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

國道三隊除已掌握，該名男子疑似因案遭通緝，才會鋌而走險衝撞警察逃逸，目前已全力追緝。

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