念碩士薪水比較高？　遠見：工程碩士4.5萬、文史哲運動遊憩碩士3.3萬

▲遠見研究顯示，工程碩士起薪達4.5萬；文史哲學群，碩士起薪比學士高5000元。（圖／記者林悅翻攝）

生活中心／整理報導

2010年大學生瀰漫一股「沒有碩士文憑等於輸人一截」的焦慮，當年研究所就讀人數超過18.5萬人，為歷史高峰，此後，研究所就讀人數就慢慢下滑，至2018年16.8萬人，減幅達9％。到底碩士學位對薪資有多少幫助？《遠見》與104人力銀行合作，發布國內首份18學群碩士畢業新鮮人十年起薪報告，結果顯示，工程碩士起薪達4.5萬，其次為數理化、資訊、財經、管理碩士；即使較冷門的文史哲學群，碩士起薪也比學士高至少5000元。



研究所就學數近十年跌9% 頂大報考人數不跌反升

根據遠見研究指出，研究所就讀人數逐年下滑主要發生在中後段班的私立學校碩士班。近五年來，國立大學的碩士班，報考人數趨於穩定，頂尖大學甚至不跌反升，例如台大碩士班今年招收1536人，報考人數1萬3977人創新高，平均錄取率11.3％，熱門的資工所更有高達1086人搶報。

請繼續往下閱讀...

但私立大學碩士班的報考人數就大幅走滑了，連私立老牌名校也無法倖免，二線私校更出現前所未有的招生危機。然而研究所文憑，真如輿論所說「高學歷不等於高能力」嗎？

▲私立大學研究生就讀人數下滑 。（圖／遠見提供）



工程、資訊、商管碩士起薪逾4萬 最高薪

調查顯示，18學群中，碩士起薪中位數最高的前五名，分別是工程、數理化學、資訊、財經、管理。工程高達4.5萬，數理化緊追在後，有4.4萬；熱門的資訊、財經都是4.2萬；管理也有4萬。

對比教育部公布近三年各領域畢業碩士人數發現，薪資好的學群，就讀學生也多。就讀人數最多的正是工程領域，一年有超過1萬6000名碩士生；其次是財經、管理，達1萬3000多名。

與104人力銀行今年6月公布「新鮮人50好缺報告」，薪資待遇最好的職缺，超過五成是工程師，而且多是技術職，如軟體設計工程師、網路程式設計師、機械工程師等。

工程師遍布工程、高科技、半導體產業，其中演算法工程師的薪資是該領域冠軍，菜鳥月薪逼近6萬，人才來源主要是數理化等基礎科學，以及統計科系，由於就讀基礎科學的學生較少，在需求大於供給下，起薪跳高，甚至超越熱門的資訊碩士。

▲調查顯示，18學群中，碩士起薪中位數最高的前五名，分別是工程、數理化學、資訊、財經、管理。（圖／記者季相儒攝）



文史哲、運動遊憩起薪最低 僅3.3萬

低薪冷門碩士則是文史哲、運動遊憩領域，同為3.3萬。文史哲碩士在就業市場的實用性一直被認為較低，104人力銀行的統計也顯示，文史哲也是一般企業開缺最少的學群。

儘管專門針對文史哲開出的職缺雖不多，導致起薪倒數，但其實文史哲領域訓練出來的人才，具備思辨與人文觀察，能廣泛應用在廣告、行銷、企劃、人資等工作。

一度被視為未來新興產業、曾躍升熱門學科的生物資源學群，與藝術學群同以3.5萬起薪並列倒數第三低。台灣市場小，生科產業規模有限，生物資源雖在產官學合作下推展，但至今仍處發展準備期，以致職缺不多，多偏向研究職。

▲國立大學碩士班報考人數趨於穩定，頂尖大學甚至不跌反升。（圖／遠見提供）



工程、數理化、資訊碩士最多加薪1.4萬

進一步對比碩士與大學畢業生的起薪落差，進修碩士效益最高的，仍然是碩士起薪最高的工程、數理化學群，可加薪1.4萬，資訊也可增加1.3萬。

中原大學工學院院長鍾財王指出，近年工程高階人才處於人才荒，不少工科大學生畢業就能找到工作，導致就讀工科的碩士人數跌幅最大，但高科技、傳產、精密工業，很需要大量高階工程人才，工程師也位於求才熱門排行榜首位。

至於數理化與資訊碩士，受惠於大數據與數位轉型是未來營運契機，國內大企業相繼成立大數據部門，協助分析營運數據作為決策參考，也帶動這兩類的人才需求。今年指考放榜，資工科系已快逼退長年霸主電機科系，被視為是因應下一波產業轉型的最佳就業選項。

▲研究所就讀人數下滑。（圖／遠見提供）



文史哲、醫藥衛生 碩士起薪加值最少

而花兩年進修，對提升起薪效益最低的是文史哲學群，就業市場需求低，以致碩士學歷加值效果也較低，其次是醫藥衛生學群，都只增加5000元左右。

台北醫學大學校長林建煌指出，醫療具高度專業，醫學系大學畢業生只要通過國考、取得證照，起薪即可達8萬以上；即使是護理、物理治療等科系，由於需求穩定，薪資也有一定水準。

醫學領域攸關生命照顧，注重實務養成，醫師和護理人員都須經過培訓、實習、通過證照考試，除非職涯目標為研究或教學，通常沒有特別的進修需求。這種「證照比學歷更重要」的特質，就是醫藥衛生學群碩士起薪效益較低的主因。

▲遠見公布新鮮人起薪報告 。（圖／遠見提供）



法政與外語最有可能取得極端高薪

中位數反映多數人的「薪情」，平均數則可看出「好薪情」有多好？平均數會因少數極端值而被拉高或拖低，平均數高於中位數愈多，代表該領域存在「特別高薪」的職務，可作為有志挑戰高薪的學子參考。調查顯示，在18個學群中，平均數高於中位數最多的是法政學群，落差達3506元；其次是外語學群，落差3257元。



工程學士與碩士人數最多、需求最高

比較大學與碩士的統計人數落差發現，工程領域不論學士或碩士，都是人數最多的學群。顯示相關產業對於高階人才求才若渴，願意祭出高薪搶人。

反之，外語學群學士有2萬6559人，碩士僅有1397人，落差最大，也最可能出現極端高薪。顯示企業已將「外語」視為輔助另一種專業的基本能力，而非單一專業，大學畢業就可滿足多數企業對於外語的需求。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

►腦公！你不可以賴帳喔

►生火了！連我媽都用到發光

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►偷偷分享少女秘密！