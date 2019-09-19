台南運河沿線11座橋梁光雕　20日起每夜綻放浪漫風情

▲台南運河11座橋梁光雕，自9月20日起的每個夜晚，將同步光彩亮起來對映星空，襯托出安平迷人的浪漫風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南運河沿線安工四號橋、樂利橋及健新橋近期完成LED光雕裝置，加上其他橋梁光雕共11座橋梁光雕，自9月20日起的每個夜晚，將同步光彩亮起來對映星空，襯托出安平迷人的浪漫風情，成為運河觀光的一大特色，市長黃偉哲歡迎市民鄉親空閒時，出遊安平共享浪漫情懷。

台南運河是台南城市發展的重要資產，更是重要的觀光資源，為推動台南運河觀光發展及配合運河遊船計畫，市府工務局計畫於運河沿線各橋梁設置夜間LED光雕，利用夜間景觀燈光照明效果營造舒適浪漫的遊船風情，以提升台南運河觀光功能，並增加夜間視覺豐富性。

工務局表示，經檢視運河沿線安億橋、承天橋、望月橋、臨安橋、新臨安橋、金華橋、新南橋、永華橋、安工四號橋、樂利橋及健新橋等11座橋梁，僅剩安工四號橋、樂利橋及健新橋尚未設置LED光雕。

經工務局向內政部營建署爭取前瞻計畫之「全國水環境改善計畫」經費，將這3座橋梁辦理改善，藉裝置LED光雕凸顯運河跨河橋之地方特色，使運河夜間景觀更添炫麗色彩吸引遊客駐足欣賞。運河橋梁光雕開啟時間為每天晚上6時30分至11時。