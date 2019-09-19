　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

看恐怖片戲院天花板突然掉下來　超逼真「特效」嚇哭女大生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

戲院看恐怖片天花板突然掉下來　超逼真「特效」嚇哭女大生。（圖／翻攝自大陸JSTV荔枝視頻）

▲天花板突然掉落，把女大生嚇哭。（圖／翻攝自大陸JSTV荔枝視頻

記者李振慧／綜合報導

南京市一名女大生日前和朋友看恐怖電影時，電影院的天花板突然整塊掉下來，直接砸在她們座位附近，2人身上還被濺了一身水，超逼真「特效」嚇得她們當場大哭，事後發現天花板碎片約有5、6公斤重，若是砸中她們後果不堪設想。

王姓女大生和黃姓友人13日中午至江寧區文鼎廣場星美國際影城4號廳，觀看恐怖電影《鱷魔》(Crawl)，她們雖然有發現天花板正在漏水，但沒有太在意繼續觀看，沒想到約看了20分鐘，天花板突然砸了下來，把2人嚇得緊緊依偎在一起，還哭了出來。

從女大生的照片中可看到，掉落下來的天花板碎片十分大塊，而且已被水滲透。黃女表示，她們第一時間通知電影院工作人員卻沒有獲得重視，清潔人員到場把碎片打掃乾淨後，還要她們繼續看完電影，讓她直呼，「我覺得這令人非常不可思議，這種有安全隱患的電影廳，他們竟然還能讓觀眾進去觀影，非常不負責任」。

影城表示，天花板掉落的原因與其中一台空調漏水有關，冷凝水集結在這兩塊天花板上，吸水後導致負重增加才會鬆脫砸落，目前已停用造成天花板掉落的空調，並將檢查所有空調，和向2名女大生道歉。

▼掉落的天花板碎片十分巨大。（圖／翻攝自荔枝新聞）

戲院看恐怖片天花板突然掉下來　超逼真「特效」嚇哭女大生。（圖／翻攝自大陸JSTV荔枝視頻）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
人夫驚「存款少1億」！秒衝病房控妻：與醫有特別交情
哈孝遠虧過頭！男主持走心「停機錄不下去」…女星嚇到躲廁所哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

無人機突然警告「有鯊魚」！　衝浪男回頭驚見3.9公尺黑影驚險逃命

14歲屁孩做「腥味鬆餅」給老師吃　老師吃完還讚：味道棒！

27歲就接管暗殺集團！火辣爆乳暗殺女皇　離奇死在男友床上

不想養了就騙11歲女兒是22歲　狠母帶全家搬去加拿大丟下她

蒙面屁孩行搶慘遇兇猛屋主　砰砰砰恐怖槍戰3人全被擊斃

醉大媽雙腿開開和阿公騎電動機車遊街　「被撿屍」慘狀笑翻網友

香港賽馬「馬照跑」停1晚　十一「維港煙火秀」也取消！

香港驚人「墓地照」曝光！墓碑塞爆山坡...1個骨灰罈要排隊7年

看恐怖片戲院天花板突然掉下來　超逼真「特效」嚇哭女大生

全民拚健康！陸國務院：領導幹部帶頭戒煙　價格稅收助攻

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

香港賽馬「馬照跑」停1晚　十一「維港煙火秀」也取消！

香港驚人「墓地照」曝光！墓碑塞爆山坡...1個骨灰罈要排隊7年

看恐怖片戲院天花板突然掉下來　超逼真「特效」嚇哭女大生

全民拚健康！陸國務院：領導幹部帶頭戒煙　價格稅收助攻

義守大學爆反送中衝突！陸生打港生「撕連儂牆、貼五星旗」

男嬰出生4天「剖腹產子」！肚子懷胎腫成西瓜大…醫花2hrs切開取出驚呆

建交70周年之際　李克強莫斯科會見普丁談「一帶一路」

華聞快遞／北京市前八月工業投資消費均穩步增長　固定資產投資同比增長10.6%

光復屯門計畫21日再辦遊行！港警發「反對通知書」主辦人將提上訴

黃之鋒在美國提「7/1無警員受傷」　港警發文反駁：14名受傷！

首善之都淪為「首購地獄」　千萬內找嘸25坪新建案

中職／交棒給日本樂天　劉玠廷：正式離開棒球市場

吐瓦魯新總理上任　外交部：與駐館互動密切

香港賽馬「馬照跑」停1晚　十一「維港煙火秀」也取消！

女排最性感「俄羅斯娃娃」伊凡莫娃　球技顏值電翻世界盃

弱勢少年街友視角看台北城　台灣高鐵贈票助成行

桃園待業男「20多刀」砍死屋主　到警局自首…法院裁定羈押　　

涼空氣雲街出現！專家曝「北部低溫」要更涼了　塔巴颱風最快今生成

西螺路名牌太「飛遜」　網友嘆：人生路難走…貨車撞出來的！

不怕摔到分手！調整「騎乘姿勢＆身體移動方式」克服右彎恐懼

大陸熱門新聞

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

工程師10年存250萬　妻子4..

她深夜失蹤3天後「屍體河面漂」

22歲女老師蹲路邊爆哭　失聯1..

28歲女設計師「腹痛10個月」..

教寫作業氣炸...孕媽重擊兒子..

21歲女大生「熬夜上網」爆瘦　..

三峽大壩驚現「水怪」　工作人員..

北京環球度假區2021年開園！

多按個0！蠢妹花6000萬得標..

男嬰出生4天剖腹產子！肚子腫成..

她懷孕34周引產！下秒畸形死胎..

義守大學反送中衝突！陸生「掐脖..

公車行駛門沒關　女突跳車身亡！

更多熱門

相關新聞

轉運站遭6人包圍！低收女大生掏1個月餐費淚崩

台北市一名女大生日前到住家附近的南港轉運站時，遭6名年輕人包圍纏上，最後在另外4名凶神惡煞的人逼迫下，掏出錢包內2000元的飯錢繳交，最後因錢包內空蕩蕩，被媽媽發現才淚崩說出真相，讓媽媽痛批這些年輕人根本是「恐嚇取財」。

她半工半讀辛苦生活　姊姊爽爽花光869萬遺產

阿伯突抽搐「雙眼翻白」　她100秒回救一命

影／女大生遭按摩師性侵「不呼救」警官曝受驚反應

按摩師性侵女大生　竟是逃逸移工

關鍵字：

女大生恐怖片電影天花板南京鱷魔

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

姊爬上老公床！王瞳心死削髮為尼

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目睹嚇哭

南韓男友受夠瑤瑤狂踩3地雷

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面