看恐怖片戲院天花板突然掉下來　超逼真「特效」嚇哭女大生

▲天花板突然掉落，把女大生嚇哭。（圖／翻攝自大陸JSTV荔枝視頻）

記者李振慧／綜合報導

南京市一名女大生日前和朋友看恐怖電影時，電影院的天花板突然整塊掉下來，直接砸在她們座位附近，2人身上還被濺了一身水，超逼真「特效」嚇得她們當場大哭，事後發現天花板碎片約有5、6公斤重，若是砸中她們後果不堪設想。

王姓女大生和黃姓友人13日中午至江寧區文鼎廣場星美國際影城4號廳，觀看恐怖電影《鱷魔》(Crawl)，她們雖然有發現天花板正在漏水，但沒有太在意繼續觀看，沒想到約看了20分鐘，天花板突然砸了下來，把2人嚇得緊緊依偎在一起，還哭了出來。

從女大生的照片中可看到，掉落下來的天花板碎片十分大塊，而且已被水滲透。黃女表示，她們第一時間通知電影院工作人員卻沒有獲得重視，清潔人員到場把碎片打掃乾淨後，還要她們繼續看完電影，讓她直呼，「我覺得這令人非常不可思議，這種有安全隱患的電影廳，他們竟然還能讓觀眾進去觀影，非常不負責任」。

影城表示，天花板掉落的原因與其中一台空調漏水有關，冷凝水集結在這兩塊天花板上，吸水後導致負重增加才會鬆脫砸落，目前已停用造成天花板掉落的空調，並將檢查所有空調，和向2名女大生道歉。

▼掉落的天花板碎片十分巨大。（圖／翻攝自荔枝新聞）

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