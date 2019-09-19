陳明文盼調高老農津貼　政院：明年不會但關心農民立場不變





▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨立委陳明文19日召記者會表示，希望能調高老農津貼，讓農民生活更有保障。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 院會後記者會受訪時回應，明年不會有加碼的狀況，但政院關心農民的立場不會改變。

陳明文表示，根據「老農津貼暫行條例」，老農津貼每4年要檢討1次，本會期希望能修法，讓農委會把老農津貼調高到約8千，並將農民年金納入國民年金保險體系，建立永續農民年金制度。

對此，Kolas 表示，對於立委替農民發聲，要特別表達，這一波挑整主要是根據法律規定，按照CPI規定所做之調整，如果按照委員說的要改成以GDP為基準，這需要經過立法院修法審議，都尊重立法院。

Kolas 提到，行政院從各方面保障農民生活，例如農民保險等，都是有長遠規劃、制度化的政策，如此才可以徹底保障農民生活，「行政院非常關心農民，基本立場不會改變。」

Kolas 強調，不會有明年加碼到八千元的狀況，即便如此，也不代表行政院不重視農民，而是提出包含農民保險、農業保險、農民職災保險，還有農民也要有退休金等考量，現在政府所提出之政策更加具體且有效、快速有作為。

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