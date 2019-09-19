超市最強「帶路王」！全聯現烤麵包「熱銷第一名」紅回日本　一年可賣20萬個

▲全聯阪急麵包好吃祕訣在於背後的專業技術與酵母配方。（圖／記者曾婉婷攝，下同）

記者曾婉婷／日本報導

為持續穩坐超市龍頭寶座，全聯近來以烘焙、現煮咖啡、甜點與熟食，做為差異化戰略武器。其中，與阪急合作的現烤30元平價麵包，更有「帶路貨」功能，門市擺放櫃子不到一坪的面積，卻可為單店每年帶來上百萬元業績，並帶動購物人流增加，進而購買其他商品，堪稱超市最強「帶路王」。

搶攻600億白金烘焙商機，全聯積極拓展現烤麵包版圖，自2016年即與阪急BAKERY技術合作，並於去年還與日系H2O RETAILING株式會社成立合資公司「全聯阪急麵包股份有限公司」，預計在2020年底在全台門市導入30元現烤麵包，挑戰國內最大現烤烘焙通路。

全聯指出，H2O旗下有不同定位的麵包品牌，包含Boulangerie un、Hankyu Bakery，其中在梅田阪急百貨高級超市內販售的Hankyu Bakery，就以花車經濟另類操作展現高坪效，僅占地1坪，最多陳列24款品項，每個麵包只賣100元日幣（約29元台幣），單日高達6次配送，每個月可賣出100萬個現烤麵包，一年創造一億日圓業績（約2861萬台幣）。

全聯目前全台共有130家門市販售現烤麵包，合資麵包工廠11月啟動前，則會有135間門市販售，今年將增加至255店，預計明年底前一千家門市都會導入。其中，90%的門市會擺放兩個櫃子販售現烤麵包，僅佔地0.5坪，單日平均可賣出190個，以30元均一價來計算，等於單店一年可創造約200萬元業績，若全部門市導入即能帶來20億元業績。

全聯表示，2016年12月首個導入阪急現烤麵包的泰山全興店，開賣第一天創下一萬個麵包銷售佳績，現在平均每天可賣出600個，等於麵包專賣店7成的業績。目前現烤麵包已嘗試超過100種口味變化，且每個月會開發4種新口味，熱銷前三名分別為，丹麥菠蘿麵包、帕瑪森起司燒麵包、閃電泡芙等。

其中，奪下第一名的丹麥菠蘿麵包，則是專門為台灣研發的品項，也因熱銷還紅回日本上架販售，現在阪急麵包工廠每個月可產出一萬個丹麥菠蘿冷凍麵團。另外，也因為全聯導入現烤麵包成效佳，所以日本關西超市也開始效法，搶攻平價麵包市場。