長中六年一貫學子表現突出　鍾昀真作文榮獲第１名

▲台南市長榮中學高中部，參加台南市2019年度語文競賽預賽，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學高中部，參加台南市2019年度語文競賽預賽，抱回多項大獎，鍾昀真獲作文第1名，葉聿軒獲國語字音字形優勝，蘇玟頤及劉逸真獲寫字優勝，黃子銓獲閩南語演說第3名，全校師生共同慶賀。

長中指出，鍾昀真獲作文第1名，指導老師夏則嫻；葉聿軒獲國語字音字形優勝，指導老師李郁華；蘇玟頤及劉逸真獲寫字優勝，指導老師王連宇；黃子銓獲閩南語演說第3名，指導老師朱美妍。

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得獎者多為長中六年一貫學子，先有國中時期奠定的基礎，加上高中部老師盡心竭力的指導下，精益求精，以有今日豐碩成果。字音字形代表葉聿軒表示，自國小、國中時就已開始參賽，過程中不斷累積經驗，感謝高中指導老師們鍥而不捨地陪伴，終於在高三獲得優勝，他將會把握機會，繼續為校爭光；鍾昀真表示，這次能榮獲第1名，可謂對自己耕耘作文多年的一大突破與鼓勵，謝謝學校的栽培，也期待能再創佳績！

帶隊老師夏則嫻表示，參賽同學的家長向她表達對學校的感謝：家長所在乎的是孩子在學校是否受到良好的照顧？他們非常認同長中老師的教育方式，也感謝老師們願意投注大量的心力在教育上，讓他的孩子能開心快樂的成長。

長中校方表示，恭喜得獎的同學，並感謝指導老師群願意犠牲個人休息的時間，為學生們盡心付出，學生本人亦十分努力，方能結出如此美好的果實。接下來的決賽，期待他們能榮上加榮，寫下歷史新頁。