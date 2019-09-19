高雄前鎮寵物店大門被開4槍　連轟「現此時」22秒現場畫面曝光　

地方中心／高雄報導

高雄市前鎮區一間寵物店就在清晨遭到不名人士開了4槍，還好沒有人員受傷，不過這4聲槍響讓高雄市警方顏面無光，而現在監視影片曝光，一部黑色轎車涉案。

▲高雄市前鎮區一間寵物店遭開槍，監視影片曝光，一部黑色轎車涉嫌 。（圖／地方中心翻攝）

監視器畫面當中就看到一部黑色轎車先是在路口迴轉，然後就來到寵物店的門口，當時疑似有個人從副駕駛座伸出手來，不過開槍的畫面被路邊的樹剛好遮到，這部黑色轎車就停了22秒鐘以後就迅速離開。

▲高雄市前鎮區一間寵物店遭開槍，監視影片曝光，一部黑色轎車涉嫌 。（圖／地方中心翻攝）

被開槍的地點就在高雄市前鎮區二聖一路的一間寵物店，19日的清晨六點多左右，原本在鼓山採訪連千毅倉庫遭到白車衝撞的案件的大夜記者們，一聽到線報後又火速趕往現場，抵達現場的時候，就已經看到前鎮分局長站在寵物店門口，一臉苦笑，不知道該怎麼說。

經過初步勘驗現場，發現在大門上頭分別有4顆彈孔，應該是被開了4槍，而員警也在現場找尋遺留的彈殼，不過這間寵物店早在17日的晚間十點多，門口來了10幾名的不明男子持鋁棒就是往大門招呼，而原本在寵物店內的男顧客出來了解狀況的時候，還被捅了一刀，送醫後沒有大礙，只是事隔40小時之後，竟然還發生開槍案件，也難怪分局長林新晃臉色相當鐵青。

▲高雄市前鎮區一間寵物店遭開槍，監視影片曝光，一部黑色轎車涉嫌 。（圖／地方中心翻攝）